加拿大股市：迫近年内高位，银行股和消费类股领涨

路透多伦多7月11日 - 加拿大主要股指周一上涨，银行股和消费类股领升，因投资者对美国经济力度、日本最新的财政刺激计划和英国下一任首相人选尘埃落定感到鼓舞。

加拿大主要股指较6月初触及的14,450点峰值低不到90点，如果升穿该水准，将触及去年8月来最高水准。

美国标普500指数创下纪录最高收位，受助于周五美国就业数据强劲。

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收涨102.04点，或0.72%，报14,361.88点。十大类股中有八类上涨，由权重的金融股领升。

该股指稍早触及14,415.48点，伸手可及6月8日触及的今年迄今高位14,450.91点。