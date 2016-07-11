加拿大股市：迫近年内高位，银行股和消费类股领涨

欧洲股市：收跌，因金融股下跌盖过眼镜生产商上涨带来的提振
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
路透多伦多7月11日 - 加拿大主要股指周一上涨，银行股和消费类股领升，因投资者对美国经济力度、日本最新的财政刺激计划和英国下一任首相人选尘埃落定感到鼓舞。
加拿大主要股指较6月初触及的14,450点峰值低不到90点，如果升穿该水准，将触及去年8月来最高水准。
美国标普500指数创下纪录最高收位，受助于周五美国就业数据强劲。
多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收涨102.04点，或0.72%，报14,361.88点。十大类股中有八类上涨，由权重的金融股领升。
该股指稍早触及14,415.48点，伸手可及6月8日触及的今年迄今高位14,450.91点。
金融股上涨0.8%，必需消费品类股升1.7%，非必需消费品类股攀升1.6%。材料股上涨1.1%。能源股回落0.3%。(完)
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
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