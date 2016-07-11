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市场报道 | 2016年 7月 12日 星期二 06:23 BJT

《美国重要政经日程》--7月12日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1000 - 全美独立企业联盟(NFIB)公布6月小型企业信心指数

1400 - 商务部公布5月趸售库存数据

1400 - 劳工部公布5月职位空缺和劳动力流动调查

1530 - 财政部每周例行标售四周期国库券

1600 - 农业部公布月度农作物生产和全球农产品供需预估报告

1700 - 财政部发售10年期公债

1800 - 财政部公布6月联邦预算

2030 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告 (完)

全球重要经济事件一览表

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 王丽鑫)

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