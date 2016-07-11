日韩经济指标预测--7月12日-7月19日****

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月11-12日 2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 6月 -0.1% +0.2% (较上年同期) -4.2% -4.2% 7月12日(二) 2100 韩国出口物价(较上年同期) 6月 -- -4.0% 进口物价(较上年同期) -- -5.1% 2300 韩国失业率 6月 -- 3.7% 7月13日(三) 0300 韩国L货供额(较上年同期) 5月 -- +7.6% 0500 日本工业生产修正值 5月 -- -2.3% 产能利用率指数(较前月) -- -1.0% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超4,282 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,139 7月14日(四) -- 韩国央行利率决定 7月 -- 1.25% 7月15日(五) 0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 7月 -- 38.2 0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 7月 -- 36.0 -- 韩国贸易收支(亿美元) 6月修正值 -- 顺差116 出口 -- -2.7% 进口 -- -8.0% 7月18日当周 7月18日(一) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -- 持平 (较上年同期) -- -3.1% 7月19日（二） 暂无重要数据公布。(完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完