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亚洲 | 2016年 7月 12日 星期二 06:43 BJT

****澳新经济指标预测--7月12日-7月19日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：   

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段    预估值       前值
            
    7月12日当周
    
    7月12日(二)
    0130 澳洲NAB企业现况指数                       6月          --         正10
                企业信心指数                                    --          正3
    2245 新西兰食品价格指数(较前月)                6月          --        -0.5%
    
    7月13日(三)
    0030 澳洲消费者信心(较前月)                    7月          --        -1.0%
    2230 新西兰制造业表现指数                      6月          --         57.1  
    
    7月14(四)
    0130 澳洲新车销售                              6月          --        -1.1%
    0130 澳洲就业人数(万人)                        6月     增加1.00    增加1.79
             全职就业人数(万人)                                 --         持平
             就业参与率                                       64.8%       64.8%
             失业率                                            5.8%        5.7%
    0300 新西兰公债海外持有比例                    6月          --        65.2%
    
    7月15日(五)
    0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数     7月          --         47.2
    
    7月18日当周
    
    7月17日(日)
    2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季)        第二季        --        +0.2%
                                  (较上年同期)                  --        +0.4%
    
    7月18日(一)
    暂无重要经济数据公布。
    
    7月19日(二)
    暂无重要经济数据公布。(完)
     
  
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               
 
 已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (编译 王琛；审校 徐文焰)

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