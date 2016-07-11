澳新经济指标预测--7月12日-7月19日****

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月12日当周 7月12日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 6月 -- 正10 企业信心指数 -- 正3 2245 新西兰食品价格指数(较前月) 6月 -- -0.5% 7月13日(三) 0030 澳洲消费者信心(较前月) 7月 -- -1.0% 2230 新西兰制造业表现指数 6月 -- 57.1 7月14(四) 0130 澳洲新车销售 6月 -- -1.1% 0130 澳洲就业人数(万人) 6月 增加1.00 增加1.79 全职就业人数(万人) -- 持平 就业参与率 64.8% 64.8% 失业率 5.8% 5.7% 0300 新西兰公债海外持有比例 6月 -- 65.2% 7月15日(五) 0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数 7月 -- 47.2 7月18日当周 7月17日(日) 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第二季 -- +0.2% (较上年同期) -- +0.4% 7月18日(一) 暂无重要经济数据公布。 7月19日(二) 暂无重要经济数据公布。(完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 王琛；审校 徐文焰)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完