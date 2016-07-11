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亚洲 | 2016年 7月 12日 星期二 07:23 BJT

《汇市简讯》欧元/美元基本持平，欧元/日圆买盘提供支撑

2256 GMT

* 欧元/美元亚洲市场开盘基本持平，日圆吸引众人目光

* 市场回补欧元/日圆空头头寸

* 欧元/美元获支撑，买盘位于约1.1000美元之前的水平

* 阻力位在200日移动均线1.1091美元以及上周五高点1.1120美元

* 亚洲时段料出现盘整，欧元/日圆资金流动状况为走势关键 (完) (编译 孙国玉；审校 李婷仪)

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