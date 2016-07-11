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市场报道 | 2016年 7月 12日 星期二 07:35 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--7月12日-7月19日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值        前值
        
    7月11日当周
    
    7月12日(二)
    1000 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数        6月        --         93.8
    1400 美国JOLTS职位空缺数(万个)                     5月      570.0       578.8
    1400 美国趸售(批发)库存(较前月)                    5月      +0.2%       +0.6%
             趸售销售(较前月)                                   +0.6%       +1.0%
    1800 美国联邦预算(亿美元)                          6月    盈余240     赤字530
    
    7月13日(三)
    1100 美国抵押贷款市场指数                         前周        --        580.8
             抵押贷款再融资指数                                   --      2,579.9
    1230 美国进口物价(较前月)                          6月      +0.5%       +1.4%
             出口物价(较前月)                                   +0.3%       +1.1%
    1400 加拿大央行利率决定                             --      0.50%       0.50%    
    1500 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数         7月        --         57.7
    1500 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数       7月        --         52.3
    
    7月14日(四)
    1230 加拿大新屋价格指数                            5月      +0.2%       +0.3%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)           7月9日当周       26.5        25.4
                 四周均值(万人)                                   --       26.475
                 续请失业金人数(万人)           7月2日当周      212.8       212.4
    1230 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期)   6月      -0.1%       -0.1%
                                        (较前月)                +0.3%       +0.4%
            扣除食品与能源的PPI(较上年同期)                     +1.0%       +1.2%
                               (较前月)                         +0.1%       +0.3%
            扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期)                 --        +0.8%
                                      (较前月)                    --        -0.1%
    
    7月15(五)
    1230 加拿大制造业销售(较前月)                      5月      -0.7%       +1.0%
    1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月)   6月      +0.3%       +0.2%
             未经季节调整的CPI(较上年同期)                      +1.1%       +1.0%
             经季节调整的核心CPI(较前月)                        +0.2%       +0.2%
             未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                  +2.3%       +2.2%
             每周平均实质所得(较前月)                             --         持平
    1230 美国纽约联储制造业指数                        7月     正5.00      正6.01
    1230 美国零售销售(较前月)                          6月      +0.1%       +0.5%
              扣除汽车的零售销售(较前月)                        +0.4%       +0.4%
    1315 美国工业生产(较前月)                          6月      +0.2%       -0.4%
             产能利用率                                         75.1%       74.9%
             制造业产出(较前月)                                 +0.2%       -0.4%
    1400 美国企业库存(较前月)                          5月      +0.1%       +0.1%
    1400 美国密西根大学消费者信心指数              7月初值       93.0        93.5
                             现况指数                           109.3       110.8
                             预期指数                            81.5        82.4
    1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI                   6月        --        +0.3%

    
    7月18日当周
    
    7月18日(一)
    1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数          7月         60          60
    2000 美国整体资本流动(亿美元)                      5月        --    净流入804
         外资购买美国公债(亿美元)                                 --    净卖出746
    
    7月19日(二)
    1230 美国建筑许可年率(万户)                        6月      115.0       113.6
             建筑许可(较前月)                                     --        +0.5%
             房屋开工年率(万户)                                 116.8       116.4
             房屋开工(较前月)                                     --        -0.3%
    (完)
     
        经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 　 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 张若琪 审校 陈宗琦)

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