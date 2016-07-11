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债券 | 2016年 7月 12日 星期二 07:46 BJT

希腊经济：央行总裁认为经济衰退在触底，会进一步放宽资本管制

史托纳拉斯还担任欧洲央行管理委员会委员。他表示，预计希腊经济将在今年下半年显示出恢复增长的迹象。

他维持2016年全年产出下滑0.3%的预估不变，2015年为下滑0.2%。希腊经济2017年料增长2.5%，2018年增长3.0%。

史托纳拉斯指出，上述预估是基于如下假设，即不确定性消退、需求复苏以及欧洲央行的货币政策保持“宽松”。

他表示，欧洲央行还将在7月末之后检视购买至多37亿欧元公债的可能性，作为量化宽松措施的一部分。

他称，量化宽松正在继续，如有必要将继续下去。

史托纳拉斯表示，他还相信意大利银行业将被给予充裕时间来处置不良贷款，并且如有必要进行资本重整。他并称，不认为该问题将会演变成波及整个欧洲的危机。(完) (编译 李春喜/王兴亚；审校 王丽鑫/白云)

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