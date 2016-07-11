希腊经济：央行总裁认为经济衰退在触底，会进一步放宽资本管制

标题新闻：欧洲债券交易量去年下降3.7%至22.3万亿欧元，但美大选后交易急升限制了降幅-Trax
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史托纳拉斯还担任欧洲央行管理委员会委员。他表示，预计希腊经济将在今年下半年显示出恢复增长的迹象。
他维持2016年全年产出下滑0.3%的预估不变，2015年为下滑0.2%。希腊经济2017年料增长2.5%，2018年增长3.0%。
史托纳拉斯指出，上述预估是基于如下假设，即不确定性消退、需求复苏以及欧洲央行的货币政策保持“宽松”。
他表示，欧洲央行还将在7月末之后检视购买至多37亿欧元公债的可能性，作为量化宽松措施的一部分。
他称，量化宽松正在继续，如有必要将继续下去。
史托纳拉斯表示，他还相信意大利银行业将被给予充裕时间来处置不良贷款，并且如有必要进行资本重整。他并称，不认为该问题将会演变成波及整个欧洲的危机。(完) (编译 李春喜/王兴亚；审校 王丽鑫/白云)
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路透约翰内斯堡1月16日 - 南非兰特兑美元周一回落，下跌逾1%，因在特朗普周五就任美国总统之前的紧张情绪，打击了对全球风险货币的需求。
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