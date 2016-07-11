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亚洲 | 2016年 7月 12日 星期二 07:45 BJT

《汇市简讯》美元兑除日圆外亚币有涨有跌，受美元看涨气氛等因素影响

2325 GMT

* 美元兑除日圆外亚币有涨有跌，受美元看涨气氛以及收益率影响

* 美元/日圆带动美元上涨，日经指数反弹提振股市

* 油价依然承压，位于两个月低位；美债收益率上升

* 铜价上涨，等待中国数据 (完) (编译 孙国玉；审校 白云)

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