《中国报摘》--中国证券报7月12日

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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* 头版头条:
--市场预计中国央行提前续做MLF的确定性较高，加上财政支出力度或加大、跨境资金流动趋稳，中下旬流动性或略微收敛，但仍有望保持适度充裕状态。近期货币政策宽松面临的约束有所减轻，但降准的不确定性仍高。
* 其他:
--私募产品上半年业绩出炉。数据显示，在各类型策略中，管理期货类产品借助商品牛市以7.4%的平均收益夺魁，股票策略类产品业绩垫底。
--中国证券投资基金业协会副会长钟蓉萨表示，个人养老金计划有助于资本市场长期繁荣，中国应学习国外经验，建立赋予个人选择权、基于个人账户制度、人性化的个人养老金制度，让公募基金成为各类养老金融产品的主力军。
--财政部、商务部联合发布通知，今年外经贸发展专项资金支持重点包括三个方面，包括促进外贸稳增长、调结构；促进服务贸易创新发展；引导有序开展重点领域的对外承包工程和境外投资等业务。
--东方证券 总裁金文忠表示，在未来的发展路径上，公司将加强投资管理、自营交易、财富管理等具有核心竞争力的业务。他特别强调，当前行业风险管理要求不断提高，对于风险的认识，直接决定了券商资产配置比重。
--投行人士透露，最近一段时间，募集资金投向监管进一步收紧，募投项目的资金投入中属于非资本性支出的已经基本上不允许列入。这是继“补充流动资金”和“偿还债务”被收紧后，监管层严控定增的新举措。 (完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完