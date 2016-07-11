《中国报摘》--中国证券报7月12日

* 头版头条:

--市场预计中国央行提前续做MLF的确定性较高，加上财政支出力度或加大、跨境资金流动趋稳，中下旬流动性或略微收敛，但仍有望保持适度充裕状态。近期货币政策宽松面临的约束有所减轻，但降准的不确定性仍高。

* 其他:

--私募产品上半年业绩出炉。数据显示，在各类型策略中，管理期货类产品借助商品牛市以7.4%的平均收益夺魁，股票策略类产品业绩垫底。

--中国证券投资基金业协会副会长钟蓉萨表示，个人养老金计划有助于资本市场长期繁荣，中国应学习国外经验，建立赋予个人选择权、基于个人账户制度、人性化的个人养老金制度，让公募基金成为各类养老金融产品的主力军。

--财政部、商务部联合发布通知，今年外经贸发展专项资金支持重点包括三个方面，包括促进外贸稳增长、调结构；促进服务贸易创新发展；引导有序开展重点领域的对外承包工程和境外投资等业务。

--东方证券 总裁金文忠表示，在未来的发展路径上，公司将加强投资管理、自营交易、财富管理等具有核心竞争力的业务。他特别强调，当前行业风险管理要求不断提高，对于风险的认识，直接决定了券商资产配置比重。