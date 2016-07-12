金砖国家：7月11日股汇市收盘纵览

路透7月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月11日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨2.16%，报846.73点。
中国股市：沪综指冲高回落小幅收升，3,000点整数关口压力有待持续消化
中国汇市：人民币微收升，机构倒量和大行结汇致成交创半年新高
香港股市：恒指收涨1.5%，受美国强劲就业数据激励
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巴西股市：收盘上涨，受巴西国家石油公司(Petrobras) 股价上涨支撑。指标股指Bovespa指数 收盘上涨1.54%，报53,960.115点。
巴西汇市：雷亚尔下跌0.47%，因该国央行再度实施干预压低雷亚尔。雷亚尔兑美元 收报3.3085/00，上日收报3.2930/45。
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南非股市：连续第三日上涨，因预期主要经济体利率将维持在低位，全球风险偏好改善。指标Top-40指数 收盘上涨1.7%，报45,683.33点；大盘综合指数 收盘上涨1.74%，报52,170.37点。
南非汇市：兰特/美元升至近三周高位，因投资人寻求较高收益资产
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印度股市：升至近11个月最高位，追随全球市场涨势。BSE指数 收盘上涨1.84%，报27,626.69点；NSE指数 收盘上涨1.74%，报8,467.9点。
印度汇市：卢比兑美元 收报67.1225/67.1325，上日收报67.3625/67.3725。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.75%，报941.35点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.95%，报489.21点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.34%，报64.2；卢布兑欧元 贬值0.46%，报70.98。(完)
(编译 汪红英；审校 王兴亚)