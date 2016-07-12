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货币新闻 | 2016年 7月 12日 星期二 08:54 BJT

国际油市：油价保持在两个月低位附近，投资者押注油价下跌

7月5日止当周，对冲基金和其他基金经理人将对原油多头的押注削减了2,200万桶。

这意味这些金融市场人士过去四周对原油期货和期权的净多头仓位减少了近25%，从6.33亿桶降至4.85亿桶。

“油价持续偏软，因投资人仍担心美国探勘活动增加将使美国原油产量和库存依旧居高。数地供应中断有结束的迹象，加上美元偏强，也对市况偏空发挥一定作用。”澳新银行周二称。

实货市场亦疲弱，亚洲炼油厂正在削减原油加工量，因该地区成品油供应充裕导致炼油利润率降至五年低点，且经济增长放缓也打击燃料需求。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 孙国玉/张若琪 审校 龚芳/杜明霞)

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