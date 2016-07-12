主要国家经济指标预测--7月13日****

中国汇市：人民币早盘由跌转升短期料持稳，春节临近购汇意愿略减
路透上海1月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘由跌转升，因美元指数小幅回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。短期汇价料持稳为主，静待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月13日(三) 0030 澳洲消费者信心(较前月) 7月 -- -1.0% 0300 韩国L货供额(较上年同期) 5月 -- +7.6% 0500 日本工业生产修正值 5月 -- -2.3% 产能利用率指数(较前月) -- -1.0% 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 6月终值 +0.2% +0.5% (较上年同期) +0.3% +0.1% 0800 意大利CPI(较前月) 6月终值 +0.1% +0.1% (较上年同期) -0.4% -0.4% HICP(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) -0.3% -0.3% 0900 欧元区工业生产(较前月) 5月 -0.8% +1.1% (较上年同期) +1.4% +2.0% 1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 580.8 抵押贷款再融资指数 -- 2,579.9 1230 美国进口物价(较前月) 6月 +0.5% +1.4% 出口物价(较前月) +0.4% +1.1% 1400 加拿大央行利率决定 -- 0.50% 0.50% 1500 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 7月 -- 57.7 1500 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 7月 -- 52.3 1800 美国联邦预算(亿美元) 6月 盈余240 赤字530 2230 新西兰制造业表现指数 6月 -- 57.1 2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 6月 正8 正19 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超4,282 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,139 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 7月11(一) 2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 6月 -0.1% -0.1% (较上年同期) -4.2% -4.2% 7月12日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 6月 12 -- 企业信心指数 6 -- 0600 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 6月终值 +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.2% +0.2% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.3% +0.3% 0600 德国批发物价指数(较前月) 6月 +0.6% -- (较上年同期) -1.5% -- 1000 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数 6月 94.5 -- 1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 5月 550 570.0 1400 美国趸售(批发)库存(较前月) 5月 +0.1% +0.2% 趸售销售(较前月) +0.5% +0.6% 2100 韩国出口物价(较上年同期) 6月 -4.9% -- 进口物价(较上年同期) -4.9% -- 2245 新西兰食品价格指数(较前月) 6月 +0.4% -- 2300 韩国失业率 6月 3.6% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王兴亚/郑茵；审校 杜明霞)
路透上海1月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘由跌转升，因美元指数小幅回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。短期汇价料持稳为主，静待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今天市场资金依旧相当充沛，但利 率未松动，大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0.38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，今天拆款需求略有增加，但需求还是不殷切，手中剩余资金虽然不易消化，但未削价竞争；主 要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外，还有数档国际版债 券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，大家操作上还是谨慎一点。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下
路透北京1月17日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先升后震荡，国债期货亦明显走低。交易员表示，春节前资金面逐步趋紧，加之同业存单纳入同业负债的传闻，均打击市场情绪，预计短期现券仍将维持弱势。