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亚洲 | 2016年 7月 13日 星期三 07:21 BJT

****主要国家经济指标预测--7月13日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
 
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值      
    
    7月13日(三)
    0030 澳洲消费者信心(较前月)                       7月         --       -1.0%
    0300 韩国L货供额(较上年同期)                      5月         --       +7.6%
    0500 日本工业生产修正值                           5月         --       -2.3%
             产能利用率指数(较前月)                               --       -1.0%
    0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)     6月终值       +0.2%      +0.5%
                                 (较上年同期)                   +0.3%      +0.1%
    0800 意大利CPI(较前月)                        6月终值       +0.1%      +0.1%
                  (较上年同期)                                  -0.4%      -0.4%
               HICP(较前月)                                     +0.1%      +0.1%
                   (较上年同期)                                 -0.3%      -0.3%
    0900 欧元区工业生产(较前月)                       5月       -0.8%      +1.1%
                       (较上年同期)                             +1.4%      +2.0%
    1100 美国抵押贷款市场指数                        前周         --       580.8
             抵押贷款再融资指数                                   --     2,579.9
    1230 美国进口物价(较前月)                         6月       +0.5%      +1.4%
             出口物价(较前月)                                   +0.4%      +1.1%
    1400 加拿大央行利率决定                           --        0.50%      0.50%
    1500 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        7月         --        57.7
    1500 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数      7月         --        52.3
    1800 美国联邦预算(亿美元)                         6月     盈余240    赤字530
    2230 新西兰制造业表现指数                         6月         --        57.1
    2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值             6月         正8       正19
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                    前周         --   买超4,282
         外资投资日本股票(亿日圆)                                 --   买超1,139
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值      预估值
    
    7月11(一)
    2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月)           6月       -0.1%       -0.1% 
                                   (较上年同期)                 -4.2%       -4.2%
    
    7月12日(二)
    0130 澳洲NAB企业现况指数                          6月          12         -- 
                企业信心指数                                        6         -- 
    0600 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)     6月终值       +0.1%       +0.1%
                                 (较上年同期)                   +0.2%       +0.2%
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                        +0.1%       +0.1%
                            (较上年同期)                        +0.3%       +0.3%
    0600 德国批发物价指数(较前月)                     6月       +0.6%         -- 
                         (较上年同期)                           -1.5%         -- 
    1000 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数       6月        94.5         -- 
    1400 美国JOLTS职位空缺数(万个)                    5月         550       570.0
    1400 美国趸售(批发)库存(较前月)                   5月       +0.1%       +0.2%
             趸售销售(较前月)                                   +0.5%       +0.6%
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                     6月       -4.9%         -- 
             进口物价(较上年同期)                               -4.9%         -- 
    2245 新西兰食品价格指数(较前月)                   6月       +0.4%         -- 
    2300 韩国失业率                                   6月        3.6%         -- (完)           
   
        
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 王兴亚/郑茵；审校 杜明霞)

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