全球金融：监管机构放宽优质债务证券化发行规定

中国债市动态：现券和期货均走弱，节前资金趋紧打压情绪
路透北京1月17日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先升后震荡，国债期货亦明显走低。交易员表示，春节前资金面逐步趋紧，加之同业存单纳入同业负债的传闻，均打击市场情绪，预计短期现券仍将维持弱势。
“听起来像是朝着正确方向迈出了令人欢迎的一步，”欧洲金融市场协会(AFME)证券部总经理Richard Hopkin表示。
美国市场自金融危机以后已经复苏，但欧洲发行量仍在每年1,000亿欧元左右，是危机前水准的四分之一。
Hopkin称，需要采取其他举措，比如消除对证券化债券和更受欢迎的有担保证券的资本费用差异。
Hopkin指出，还需要降低对发行方的资本要求，这样他们可以投资证券化债券。
欧盟正在通过一项新的法规，使得证券化债券更简单透明，也更新吸引人，把这作为企业融资的一种方式，降低对银行贷款的依赖。
但一些议员担心，没有从金融危机吸取教训，法案通过还需要数月时间。(完) (编译 孙国玉/李爽 审校 李婷仪/杜明霞)
路透北京1月17日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先升后震荡，国债期货亦明显走低。交易员表示，春节前资金面逐步趋紧，加之同业存单纳入同业负债的传闻，均打击市场情绪，预计短期现券仍将维持弱势。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 12,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/18 7 2.25% 100 2017/1/18 14 2.40% 100 2017/1/18 2
0223 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,185.4 1,182.1 日圆/韩元 10.3811/00 10.3517 韩国公债期货 * 109.62 109.61 韩国综合股价指数 2,075.15 2,064.17 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调