全球金融：监管机构放宽优质债务证券化发行规定

“听起来像是朝着正确方向迈出了令人欢迎的一步，”欧洲金融市场协会(AFME)证券部总经理Richard Hopkin表示。

美国市场自金融危机以后已经复苏，但欧洲发行量仍在每年1,000亿欧元左右，是危机前水准的四分之一。

Hopkin称，需要采取其他举措，比如消除对证券化债券和更受欢迎的有担保证券的资本费用差异。

Hopkin指出，还需要降低对发行方的资本要求，这样他们可以投资证券化债券。

欧盟正在通过一项新的法规，使得证券化债券更简单透明，也更新吸引人，把这作为企业融资的一种方式，降低对银行贷款的依赖。