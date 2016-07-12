《路透晚报》--7月12日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中美关系：南海仲裁案是恶诉，撼动不了中国领土主权海洋权益--人民日报

中国人民日报刊登评论称，南海仲裁案撼动不了中国的领土主权和海洋权益，但其造成的影响却是恶劣的，这桩恶诉关乎中国的民族情感和国际形象，也关乎国际法治和公理正义。

--中国数据：1-6月实际使用外资(FDI)694.2亿美元，同比增5.1% --商务部

中国商务部公布，1-6月，中国实际使用外资金额（FDI）4,417.6亿元人民币（折694.2亿美元），同比增长5.1%（未含银行、证券、保险领域数据）。

--中国反腐：中国电信原董事长常小兵因严重违纪被开除党籍--中纪委

中国中央纪委监察部网站公布，中国电信集团公司原党组书记、董事长常小兵因严重违纪，决定给予其开除党籍、开除公职处分；并将收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。

--银行观点：中国经济下半年下行压力不容忽视，仍有降准可能--交行

中国交通银行金融研究中心最新报告预计，今年中国经济增长6.7%左右，二、三、四季度增速分别为6.7%、6.7%、6.6%，全年经济运行基本平稳，出现L型运行拐点的可能性较大；料下半年基准利率调整仍较为谨慎，存款准备金率则可能适度小幅下调1-2次。

--中国央企：中国国旅集团整体并入港中旅，成为其全资子公司

中国央企整合再下一城，中国国资委表示，经报国务院批准，中国国旅集团有限公司整体并入中国港中旅集团公司，成为其全资子公司。中国国旅集团有限公司不再作为国资委监管企业。

--中国农业：2016年夏粮产量同比减少1.2%，但仍处历史第二高位--统计局

中国国家统计局表示，中国2016年全国夏粮总产量13,926.0万吨，同比减少1.2%，虽略有减少，但仍处于历史第二高位，属于丰收年。

--中国灾情：洪灾致长江流域4,900万人受灾，222人死亡失踪--新华

根据中国长江防总防汛新闻发布会上消息，今年入汛以来，长江流域经历多轮强降雨，多地发生严重洪涝灾害，截至目前已经造成4,900多万人受灾，222人因灾死亡失踪。

【金融】

--中国基金：应让公募基金成为各类养老金融产品的主力军--协会副会长

中国证券投资基金业协会副会长钟蓉萨表示，个人养老金计划有助于资本市场长期繁荣，中国应学习国外经验，建立赋予个人选择权、基于个人账户制度、人性化的个人养老金制度，让公募基金成为各类养老金融产品的主力军。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行300亿元七天期逆回购，单日净回笼100亿元

中国央行公开市场今日进行300亿元人民币七天期逆回购操作；据此计算，单日净回笼100亿元。

--《中国新债预测》五年国债利率均值2.63%，需求稳定结果有望稍低于二级

中国财政部周三将招标发行五年期固息国债。路透调查显示，近两日现券市场走势稍弱，不过新债发行市场上，配置需求未见减少。考虑到手续费因素，明日招标国债定位有望低于二级，利率预测均值落在2.63%附近。

--中国信用债：东北特钢集团称周一应兑付的13东特钢PPN001未能足额偿付

此前已出现系列性违约的中国东北特殊钢集团公告称，应于周一（11日）兑付的2013年度第一期非公开定向债务融资工具（PPN）13东特钢PPN001，本息共计3.21亿元人民币，公司未能筹措足额偿债金额，不能按期足额偿付，已构成实质性违约。

--中国货币市场：资金面维持宽松，MLF到期料会续做短期流动性乐观

中国银行间市场资金面维持宽松，主要回购利率变化不大。交易员称，供给充足支撑流动性宽松不改，即便央行公开市场连续净回笼且面临MLF（中期借贷便利）到期以及缴准缴税因素，但市场对未来流动性仍然总体乐观。

--中国债市动态：现券收益率延续小涨，一级降温迹象需进一步跟踪

中国银行间债市早盘现券收益率延续小涨，国债期货亦连续两日走弱。债市近期一波强势上涨后，市场缺乏更多推动力，期盼已久的进一步宽松政策也未见踪影，机构情绪渐显谨慎。

--新债招标：国开行七年增发债收益率3.2038%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标发行的七年期固息增发债，中标收益率为3.2038%，此前市场预测均值为3.19%，投标倍数为3.31倍。国开行稍早招标的三年和五年期固息增发债，中标收益率为2.7290%和2.9549%，稍高于此前2.70%和2.91%的市场预测均值；两期债投标倍数分别为3.16倍和2.58倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价微跌，自营盘活用定价机制一度推高汇价

人民币兑美元即期早盘较上日收盘价微跌，中间价创出逾五年半新低。交易员称，由于昨日市场价平稳而美元指数涨幅明显，不少自营机构利用中间价定价机制提前囤积隔夜美元头寸，今早开盘后平仓了结，导致早盘汇价一度快速上冲。

--《巴晴专栏》近期人民币弱势属于新定价机制下的技术性贬值

笔者认为，第一，“脱欧”后人民币出现小幅贬值走势，属于人民币中间价执行了“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”定价规则而产生的被动贬值结果，与内地经济基本面和资本外流等关系较小。第二，为保持新定价机制的透明度和持续性，目前暂时对人民币造成技术性贬值压力，但可以维护中间价定价机制的透明度和市场化，长期而言，有利于树立市场对人民币走势的信心，提高市场对汇率波动的适应能力。第三，作为向浮动汇率转变的一个过渡性安排，新人民币汇率机制在应对美元和篮子货币的叠加作用等时还有可完善之处，需要与市场进一步磨合。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升1.8%创近三个月新高，市场风格转向二线蓝筹股

中国股市沪综指收升1.8%，创近三个月新高。分析师指出，今日大盘早盘略有回调后获得支撑，午后震荡高走，市场风格明显切换，二线蓝筹股成为带动大盘走强的主力，中药、家电板块领涨；在权重板块带动下，场内人气也有所回升，近期沪综指面临3,100点附近的筹码密集区域，多空双方或在此位置进行争夺。

--中港个股：万科称拟收购黑石基金旗下商业地产公司股权，出资约39亿元

中国最大房地产企业--万科公告称，为快速提升公司在商业物业管理运营能力，公司与合作方计划收购黑石基金及其他独立第三方股东持有的特定商业地产公司的多数股权，万科拟出资约38.89亿元人民币。

--美国新股：中通快递计划在美国IPO中筹集10亿至20亿美元--IFR

汤森路透旗下IFR引述接近交易人士说法报导，中国物流企业中通快递已经在美国申请首次公开发行(IPO)，计画筹措10-20亿美元。

--中国企业：宝钢集团称计划至2018年前压减钢铁过剩产能920万吨

中国最大钢铁企业之一的宝钢集团称，宝钢集团计划在2016-2018年期间压减钢铁过剩产能920万吨，此外宝钢集团还有意追加压减钢铁产能的计划。

--中国政策：河北唐山印发7月重工业限产措施，黑色系商品期货走高--报载

中国河北省唐山市政府日前印发《唐山市七月份环境空气质量改善强化措施》，从7月12日到31日，对全市采矿企业、建筑工地、轧钢厂、钢铁厂和焦化厂等企业实施限产、减排或停产措施；此举或为抗震纪念活动保障的一部分，不过仍刺激期货市场黑色系商品上涨。

--中国经济：中石油昆仑燃气等五家天然气公司因价格垄断被罚共近300万元

中国国家发展改革委称，湖北省物价局对中石油昆仑燃气有限公司咸宁分公司等五家天然气公司滥用市场支配地位以不公平高价销售商品的价格垄断行为进行处罚，共计罚款295.5万元人民币。

--香港个股：中国飞机租赁拟采购最多60架国产ARJ21飞机，供应印尼市场

中国最大独立飞机出租公司--中国飞机租赁集团控股有限公司称，拟采购最多60架国产ARJ21飞机，以供应印尼市场。

--香港个股：禹洲地产约41亿元人民币收购杭州西湖区商住项目

中国福建省物业开发商--禹洲地产称，该公司以41.03亿元人民币收购杭州西湖区一项商住项目。

--汽车产业：和谐富腾计画在2020年之前推出自动驾驶电动汽车