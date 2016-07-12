港报财经评论：安倍出招钱何来，钞票狂印齐当灾--信报7月12日

安倍出招钱何来，钞票狂印齐当灾/ 习广思

上周美国公布就业数据后，亚洲股市及中国股市皆造好，不过论风头，竟然日本股市最威，日经指数，.N225>昨天曾飙逾4.5%，收市大涨601点（4%），是2月中以来最大单日升幅。日本首相安倍晋三今日将公布大规模刺激经济政策，惟在不加税的情况下，又何来资金大搞基建？看来加大力度印银纸在所难免，全球银纸势将继续贬值。

日本执政党在参议院选举取得胜利，参议院242个席位中，有121个席位改选，首相安倍晋三所属自民党与其较小执政伙伴公明党共赢得70个席位。经过此次选举，执政联盟加上支持修宪的较小反对党及无党派议员，将控制参议院超过三分二席位，安倍可启动修改宪法程序。

安倍周日晚重申采取刺激行动的承诺，希望迅速制订全面、大胆的经济措施，昨日说拟加快打击通缩，今日将下令筹划经济刺激方案，在充分利用零利率环境下，措施将鼓励未来投资、推进劳动力改革、扩大对年轻人的投资、加快建设高速列车线，以及为地区旅游业建立基础设施。

安倍称，经济措施支持国内需求，全球经济面临各种风险，故需要加强与国际合作，以维持市场稳定。安倍发表讲话后，圆滙持续受压，美元兑日圆升穿102.2，重返一周前水平。

日本刺激财政方案的规模和资金来源至今未明， 安倍6月1日已宣布推迟上调消费税，又承诺采取广泛、大胆的措施。一位安倍顾问呼吁在今个财政年度推行规模20万亿日圆（1,990亿美元）的刺激方案。

4月日本熊本县发生大地震，之后日本政府推出7,780亿日圆的救助措施，而且税收低于预期，意味预算中没有太多剩余资金可用于推行刺激方案。日本财务省称，2015财政年度只剩余约2,500亿日圆资金可用于额外支出。另外，当局把消费税上调时间推迟到2019年10月，意味近期不大可能有新税收来源。

日本传媒估计，安倍的刺激经济方案将横跨数年，包括升级日本交通运输基础设施、扩大儿童看护和护理服务，以及创设学生奖学金等。日本政府一位高级官员表示，这要求最早于本月准备追加预算，并于今秋开始落实。此外，外界普遍预期日本央行将在7月28至29日的政策委员会会议上，加码宽松政策以刺激经济增长和通货膨胀。该行最有可能的政策选择包括扩大其资产购买计划规模，以及把一项重要的银行存款准备金利率在负值水平进一步下调。

今天公布的日本刺激经济方案，或令市况掀起大波动。犹记得今年4月底，市场放风日本央行将出招，最后却按兵不动，触发日股单日暴跌，港股也出现单日转向，出现一次达2,000点的跌浪。

内地市场方面，人民币昨天终于暂停贬值，A股升幅温和。内地经济目前与日本有点相似，就是动力不足，但中国有更多任务要做，既要稳住经济不致失速，又要推动国企「瘦身」，去杠杆减产能，这些任务又存在着矛盾，实在不知如何操作。

国家主席习近平上周在全国国有企业改革座谈会上作出重要指示，强调国有企业必须理直气壮做强做优做大。国企改革概念于去年9月国务院出台的《关于深化国有企业改革的指导意见》中已有明确表述，惟大半年过去，却是雷声大雨点小，且看有关改革有否更创新的政策出台。（完）

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