港报财经评论：造纸股报盈喜，值得看好--经济日报7月12日

造纸股报盈喜，值得看好/ 林瑞芬

美国上周公布的经济数据造好推升美股，港股昨顺势推高，恒指 又抵近21,000，曾高见20,972，收报20,880点，升幅1.5%。

技术上，恒指配合成交突破21,000固然好，若受制而回，支持参考19,600。海外市场分化，美国经济数据造好有助稳定投资者信心，但欧洲政经不稳，股市在好淡争持下难免波动。

上市公司将陆续派发中期业绩，能保持盈利增长固然可喜；其中，造纸业料有佳绩，对股价有催化作用。笔者一向看好的晨鸣纸业 发盈喜，预期上半年盈利按年升2.3至2.6倍，达9亿至9.8亿元人民币，料每股盈利0.41至0.45元，主因是市场竞争力增强；生产成本下降，产品毛利率增加；并加大市场开拓，产品销量增加；以及公司对外开展融资租赁业务增加，盈利能力提升。股价昨随盈喜跳升8.3%至6.14港元。

内地造纸业近年利润改善，是供给侧改革的典范，造纸行业是经过6年多淘汰落后产能，才有现在供需的平衡状况。海通证券指出，在纸浆原材料成本下降，以及受益于行业集中度提升，大型纸企规模效应渐显现，晨鸣在某些纸种具备定价权，其实今年上半年白卡等纸数次提价，从今年一季度造纸行业利润增速重回双位数，且利润增速高于营收增速，盈利能力显着改善。晨鸣为内地龙头之一，高档纸营收占比由2014年的72%提升至约77%，优化纸张产品结构，有利增强盈利能力。此外，公司在全国均有产能布局，近年来通过配套各地制浆、造纸和热力发电产能，不断提高原料、能源自给率同时节约运输成本，盈利能力不断增强。

晨鸣料上半年盈利升逾2倍，除造纸业务正改善，其融资租赁业务，成为新亮点，双翼齐飞。海通预期，晨鸣2016年全年每股盈利按年增幅72%至0.86元（折合约1港元）。晨鸣股价中綫看8港元不过分，预测PE仅8倍，高增长股来讲，都算合理，短綫先观望成功突破及企稳6港元与否，每趁回吐收集，止蚀5港元。

造纸业景气回升，理文造纸 及玖龙纸业 中期业绩也值得看好。中金公司预测，理文今年上半年每吨产品纯利达510港元新高（去年同期417港元），并推动盈利增长约25%至近14亿港元，主要受益于利润率提升。目前公司的手帕纸和卷纸分别占纸巾业务30%和70%，预计年内受益低价格（受益于低成本的竹浆和硬木浆）和易渗透战略（在纸厂附近的市场进行綫下销售，并通过綫上模式扩大远端覆盖范围），今年每吨产品纯利料达680港元。此外，中金预测理文造纸于重庆的产能将在2017年底达到满产，公司或通过复制低价格和低行销成本的模式，在其他地区的纸厂扩大纸巾产能，预测今年上半年5.5万吨，全年为15万吨。

今年下半年及2017年业绩仍有可能主要由销量和利润率驱动增长，料今年每股盈利按年增长24%至0.63港元，目标价上调至6.8港元，相当于PE约10.7倍。

中金预期，玖纸2016年1至6月的销量为615万吨，按年增长6%，利润率因销售均价上涨以及废纸价格下降而进一步提升，有望驱动1至6月每吨净利升至近220元。中金估计，玖纸全年度（6月底年结）在剔除滙兑损失后的经常性利润达27亿元，同比几乎倍增，净利润则因滙兑损失等因素，只有6.1亿元；预期派息比率可能因现金增加而上调至30%（去年为22%）。

河北省将执行与北京、天津一致的环保标准，G20会议在浙江的举办也促进华东省份小产能关闭。加上，旺季在即，预测纸品售价将提升。近期海外废纸价格上涨，但中金指这并不会形成趋势，因中国的废纸供应正加速，原因在于转换率快速改善，且二季度玖纸开始增加内地废纸使用进行对冲。

相对晨鸣及理文，玖纸的负债情况则一向为投资者关注，中金估计其净资产负债率或降至95%，其银行借款将进一步减少20亿元，截至今年6月底止年度，55%为欧元、45%为人民币、5%为美元。借款成本将从2014/2015财年的4.4%降至2015/2016财年的3.8%，但若明年债务结构实现80%为人民币的目标，借款成本或小幅提高。总结，2016/2017财年，玖纸每股盈利预测折合0.72港元，如实现，中金估值玖纸中綫目标7.54港元，折合PE为10.5倍。配合走势分析，玖纸近月在6.1港元遇阻，宜观望确认突破。（完）

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