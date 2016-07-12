港报社评：政府统合海陆空力量，求诸己处理海上垃圾--明报7月12日

近期，本港南部多个海滩及沿岸地区发现大量海上垃圾，垃圾包装大多有简体字，相信由内地漂来。特首梁振英率领多名局长、副局长和其他官员约60人到大屿山南部泳滩，仅约1小时就收集了1.35吨垃圾，海上垃圾之多可想而知。特首与官员义务劳动，反映政府对清洁泳滩的重视，不过，官员执垃圾只能偶一为之，市民希望他们制订政策措施，及时在海面堵截和收集垃圾，使本港不再受内地漂来的海上垃圾困扰。特首与官员亲自体验垃圾为患之后，期望他们发挥职能，运用权力解决问题。

环保署约3个星期之前，开始接获报告指南部多个海滩和沿岸地区发现大量垃圾，通知有关部门清理，到本月8日之前的一周，单是食环署和康文署共收集到64.5吨垃圾。另外，南部海滩的水质变坏，例如愉景湾水质评级由1级良好，急速降至4级极坏级别，每百毫升大肠杆菌含量高达610粒以上，即每千泳客会有15宗或以上会感染皮肤或肠胃病等疾病，说明海滩垃圾带来的环境问题，会危及泳客健康。

这些垃圾的包装纸或胶袋等大多有简体字，有理由相信都来自内地；近期内地南方连场豪雨，珠江水量充盈，沿岸垃圾被冲到珠江口，然后随水流漂来本港。有在大屿山南部居住的居民指出，每逢夏天都有垃圾从珠江口漂来，遍布南部海滩和沿岸地区，今年因为大雨冲来更多，而大批高官到海滩执垃圾，才更受关注而已。情况说明内地垃圾漂来港并非新情况，而是老问题，而政府从未认真处理。

梁振英率领官员亲自执垃圾之后，对问题应该增加了认知，包括几可确定这些垃圾主要来自内地。他提出将善用粤港环保合作平台，加紧区域以至本港的环保工作，但是未提出具体操作做法。其实，粤港合作联席会议和附属的海事发展及环保联络小组，都可以是讨论此事的平台。不过，即使由港府政务司长在联席会议向广东省副省长提出，以内地幅员之大、江河水道之多，要做到源头减废，居民提高意识，减少往水道、江河抛弃垃圾，似乎不切实际。若内地当局答允多做宣传，教育民衆便已经不错，因为内地就此涉及的地方利益，并非外间可以想像。

有环保组织发现，距离长洲南部约10公里的外伶仃岛西南沿岸出现一个「垃圾崖」；从照片看来，堆积的垃圾之高，极其吓人，环保组织怀疑那里的垃圾，是本港海上垃圾来源之一。不过，中新社引述珠海万山区管委会回应，否认香港海滩和沿岸的垃圾来自伶仃岛，又说岛上垃圾场距离海边约30米，采取岛上收集、压缩打包，船运至市区统一进行无害化处理，云云。从外观所见，那座「垃圾崖」的垃圾并未以帆布覆盖，重量较轻垃圾例如塑胶、木板和纸张，容易被强风吹下海或大浪卷下海，再漂流来港。特区政府可以向内地反映有关情况，可是内地怎样处理、那里的垃圾堆填是否符合法例要求等，本港不可能过问。广东省当局会就此事全力为本港奔忙？难以祈求。

特区政府当然可以向广东方面反映有关情况，也应该这样做，只是对这样堵截海上垃圾源头，不宜抱太大期望。我们认为除了争取广东方面合作解决问题，特区政府同时应该着力求诸己，就是加大监测、堵截和收集垃圾的力度。长期关注这个问题的公开大学科技学院院长何建宗，建议政府结合海陆空力量应对海上垃圾，具体是飞行服务队的直升机在上空监测垃圾流向，因为垃圾在海上随水流漂流，多会聚在一起，容易发现，然后通知海事处派船前往收集，他说海事处有80多艘船做这类工作。另外，在近岸海面设置围网，亦可以起到收集垃圾的效用。这个建议涉及飞行服务队、海事处、食环署、康文署、环保署等部门，单一部门发号施令难奏效，必须有跨部门组织和指挥系统，特区政府应该发挥统筹、协调的作用。

来自内地的海上垃圾有一定规律，包括季节、风向、水流等，何时投放更多资源应对，大致能够预先估计。梁振英与官员执垃圾之后，市民期望他们提出可行有效政策措施；政府向内地提出合作处理的同时，本港做好收集海上垃圾工作，则可收立竿见影之效。统合海陆空力量所费不多，却突显政府有能力、有办法解决海上垃圾问题，恢复海滩与沿岸地区的卫生环境，值得政府研议采纳。

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