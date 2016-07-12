美国债市：三年期公债标售需求疲软，市场略显降温

路透纽约7月11日 - 火爆的美国公债市场周一略有降温，投资者对周一发行的240亿美元三年期公债反应冷淡。这是本周总计560亿美元新债供应的第一批。

最新这批三年期公债的投标倍数创七年来最低，与美国公债近来受到的热烈追捧形成鲜明对比。公债上涨导致长期公债收益率(殖利率)降至纪录低点。

交易员和投资者说，企业债供应以及美国6月非农就业报告表现强劲，均在一定程度上削弱了公债的吸引力。

三年期和其他短天期美国公债的收益率 涨势尤猛，因交易员降低对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能降息的押注。

周五公布的美国就业报告显示，上月非农就业岗位增加28.7万个，远远超出预期，并创八个月以来最大增幅。

“这消除了对美联储可能放松政策的担忧，”RBS Securities的美洲策略负责人John Briggs说。

分析师称，上月英国公投选择退出欧盟引发全球对高收益率公债的追捧，目前判断这种趋势只是暂停，还是将发生逆转还为时过早。

美国财政部周二还将发售200亿美元10年期公债 ，周三将发售120亿美元30年期公债 。

周一标售的三年期公债投标倍数为2.69，低于6月标售时的2.79，也是继2009年7月创下2.62投标倍数以来的最低。