美国债市：三年期公债标售需求疲软，市场略显降温

中国债市动态：现券和期货均走弱，节前资金趋紧打压情绪
路透北京1月17日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先升后震荡，国债期货亦明显走低。交易员表示，春节前资金面逐步趋紧，加之同业存单纳入同业负债的传闻，均打击市场情绪，预计短期现券仍将维持弱势。
路透纽约7月11日 - 火爆的美国公债市场周一略有降温，投资者对周一发行的240亿美元三年期公债反应冷淡。这是本周总计560亿美元新债供应的第一批。
最新这批三年期公债的投标倍数创七年来最低，与美国公债近来受到的热烈追捧形成鲜明对比。公债上涨导致长期公债收益率(殖利率)降至纪录低点。
交易员和投资者说，企业债供应以及美国6月非农就业报告表现强劲，均在一定程度上削弱了公债的吸引力。
三年期和其他短天期美国公债的收益率 涨势尤猛，因交易员降低对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能降息的押注。
周五公布的美国就业报告显示，上月非农就业岗位增加28.7万个，远远超出预期，并创八个月以来最大增幅。
“这消除了对美联储可能放松政策的担忧，”RBS Securities的美洲策略负责人John Briggs说。
分析师称，上月英国公投选择退出欧盟引发全球对高收益率公债的追捧，目前判断这种趋势只是暂停，还是将发生逆转还为时过早。
美国财政部周二还将发售200亿美元10年期公债 ，周三将发售120亿美元30年期公债 。
周一标售的三年期公债投标倍数为2.69，低于6月标售时的2.79，也是继2009年7月创下2.62投标倍数以来的最低。
基金经理、海外央行及其他间接投标者买进44.75%，创2月以来的最低份额。(完) (编译 汪红英；审校 李婷仪)
路透北京1月17日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先升后震荡，国债期货亦明显走低。交易员表示，春节前资金面逐步趋紧，加之同业存单纳入同业负债的传闻，均打击市场情绪，预计短期现券仍将维持弱势。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 12,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/18 7 2.25% 100 2017/1/18 14 2.40% 100 2017/1/18 2
0223 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,185.4 1,182.1 日圆/韩元 10.3811/00 10.3517 韩国公债期货 * 109.62 109.61 韩国综合股价指数 2,075.15 2,064.17 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调