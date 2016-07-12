版本:
中国
货币新闻 | 2016年 7月 12日 星期二 09:41 BJT

芝加哥期市：玉米期货微跌，美国农业部将公布最新农作物供需报告

以下是0100GMT报价：
    
      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           431.25     0.75  +0.17%    +1.35%     475.67   31
    CBOT玉米           355.25    -0.25  -0.07%    +1.94%     407.70   30
    CBOT大豆          1053.25    -1.75  -0.17%    +2.78%    1114.48   39
    CBOT稻米           $10.74    $0.05  +0.51%    -1.51%     $11.23   51
    美国原油           $44.70   -$0.06  -0.13%    -1.56%     $48.23   34
    汇率
    欧元/美元          $1.106   $0.001  +0.06%    +0.00%
    美元/澳元           0.754   -0.003  -0.33%    +0.87% 

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>   

 (编译 李春喜/陈宗琦；审校 王兴亚/白云/张若琪)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐