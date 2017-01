路透7月12日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明,均为GMT时 间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前;NTS-具体时间未定): 开始日期 结束日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 (日-月-年) (日-月-年) 12-7-2016 BMO FAST.OQ Q2 2016 Fastenal Co 13-7-2016 AMC CSX.OQ Q2 2016 CSX Corp 13-7-2016 18-7-2016 AMC KMI.N Q2 2016 Kinder Morgan Inc 13-7-2016 AMC YUM.N Q2 2016 百胜集团(Yum Brands) 14-7-2016 BMO DAL.N Q2 2016 达美航空(Delta Air Line) 14-7-2016 BMO PGR.N June 2016 Progressive Corp 14-7-2016 BMO OMC.N Q2 2016 Omnicom Group Inc 14-7-2016 BMO BLK.N Q2 2016 贝莱德(Blackrock) 14-7-2016 BMO JPM.N Q2 2016 摩根大通 14-7-2016 18-7-2016 AMC CTAS.OQ Q4 2016 Cintas Corp 15-7-2016 BMO C.N Q2 2016 花旗集团 15-7-2016 BMO PNC.N Q2 2016 PNC Financial Services Group Inc 15-7-2016 BMO USB.N Q2 2016 U.S. Bancorp 15-7-2016 12:00 WFC.N Q2 2016 富国银行(Wells Fargo) 18-7-2016 BMO HAS.OQ Q2 2016 孩之宝(Hasbro) 18-7-2016 BMO BAC.N Q2 2016 美国银行(Bank of America Corp) 18-7-2016 BMO JBHT.OQ Q2 2016 J B Hunt Transport Services Inc -(暂定) 18-7-2016 BMO SCHW.N Q2 2016 嘉信理财(Charles Schwab) - (暂定) 18-7-2016 AMC IBM.N Q2 2016 IBM 18-7-2016 AMC YHOO.OQ Q2 2016 雅虎(Yahoo!) 18-7-2016 AMC EMC.N Q2 2016 易安信电脑系统 18-7-2016 AMC NFLX.OQ Q2 2016 Netflix Inc 19-7-2016 NTS PM.N Q2 2016 菲利普莫里斯(Philip Morris) 19-7-2016 BMO PLD.N Q2 2016 Prologis Inc 19-7-2016 BMO RF.N Q2 2016 Regions Financial Corp 19-7-2016 BMO GWW.N Q2 2016 W W Grainger Inc 19-7-2016 BMO LMT.N Q2 2016 洛克希德马丁(Lockheed Martin) 19-7-2016 BMO JNJ.N Q2 2016 强生(Johnson & Johnson) 19-7-2016 25-7-2016 BMO TGNA.N Q2 2016 Tegna Inc 19-7-2016 BMO KSU.N Q2 2016 Kansas City Southern 19-7-2016 BMO GPC.N Q2 2016 Genuine Parts Co 19-7-2016 BMO GS.N Q2 2016 高盛 19-7-2016 BMO CMA.N Q2 2016 Comerica Inc 19-7-2016 BMO UNH.N Q2 2016 UnitedHealth Group Inc 19-7-2016 AMC MSFT.OQ Q4 2016 微软 19-7-2016 25-7-2016 AMC ILMN.OQ Q2 2016 Illumina Inc 19-7-2016 AMC ISRG.OQ Q2 2016 Intuitive Surgical Inc 19-7-2016 AMC DFS.N Q2 2016 Discover Financial Services 19-7-2016 AMC NAVI.OQ Q2 2016 Navient Corp 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 杜明霞;审校 王兴亚)