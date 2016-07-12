中国货币市场：资金面维持宽松，MLF到期料会续做短期流动性乐观

路透北京7月12日 - 中国银行间市场周二资金面维持宽松，主要回购利率变化不大。交易员称，供给充足支撑流动性宽松不改，即便央行公开市场连续净回笼且面临MLF（中期借贷便利）到期以及缴准缴税因素，但市场对未来流动性仍然总体乐观。
“今天利率和前两天差不多，最近资金都比较宽松，OMO（公开市场净）回笼没啥影响，而且大家也觉得央行会续做MLF，上周不都询量了嘛。”华中一银行交易员说。
消息人士上周五透露，中国央行当日就13日和18日的MLF操作向部分银行询量。央行在回复路透查询的邮件中表示，综合考虑银行体系流动性状况等因素择机酌量开展操作，以保持银行体系流动性合理充裕。
据路透统计，7月13日至25日，MLF到期规模总计达5,290亿元；7月16日至11月12日，则将有4,222亿元央票陆续到期释放流动性。
上述交易员并表示，隔夜成交旺盛，市场对未来流动性仍然偏乐观，“隔夜押利率（债）还有减点出的，押信用的倒是没有。”
中国央行公开市场今日进行300亿元人民币七天期逆回购操作，单日净回笼100亿元。据路透统计，本周共有1,950亿元逆回购到期，期限均为七天。上周央行公开市场单周净回笼6,450亿元，为四个月以来新高。
此外，对于本月例行缴准和缴税等不确定因素的扰动，受访交易员均无太多担心。他们认为，此类例行操作机构应早有预期并会提前应对，并不会给短期流动性构成冲击。
“缴税这块感觉应该还好，虽然这个月是比一般月份要多一些，不过他们（银行）肯定有备付，（资金）供给不会受到太大影响。”华东一银行交易员说。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:54 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.9763 1.9770 -0.07
七天 2.2600 2.2848 -2.48
14天 2.6039 2.5981 +0.58
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.4000 2.3500 +5.00
七天 2.4000 2.2000 +20.00
14天 2.4350 2.4000 +3.50
回购定盘利率
其中:隔夜 2.0000 2.0000 +0.00
七天 2.3500 2.4500 -10.00
14天 2.6200 2.6000 +2.00
Shibor
其中:隔夜 1.9940 1.9960 -0.20
七天 2.3190 2.3230 -0.40
三个月 2.9240 2.9310 -0.70
(完)
(发稿 侯向明；审校 张喜良)