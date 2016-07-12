中国汇市：人民币早盘随中间价微跌，自营盘活用定价机制一度推高汇价

* 人民币早盘微跌，但继续守稳6.69元关口
* 中间价创出逾五年半新低
* 人民币一度反弹，因自营平仓隔夜美元头寸
* 客盘仍略偏购汇，短期料仍存一定贬值压力
路透上海7月12日 - 人民币兑美元即期 周二早盘较上日收盘价微跌，中间价创出逾五年半新低。交易员称，由于昨日市场价平稳而美元指数涨幅明显，不少自营机构利用中间价定价机制提前囤积隔夜美元头寸，今早开盘后平仓了结，导致早盘汇价一度快速上冲。
但他们也指出，由于市场容量有限，而且规则透明，如此操作不一定能获利；今早汇市成交依旧活跃，但未见明显大行维稳迹象；短期由于客盘仍略偏购汇，因此市场短期料仍存一定贬值压力，关注监管层是否会在6.7元关口支撑出手维稳。
“大家都预估到今天的中间价会低开，一开盘自营TP(获利了结)，大家都砸美元，所以就人民币就涨了，但客盘还是购汇多一点，但怎么走，还得看央妈吧。”一中资行交易员称。
昨日美元指数震荡上行，但人民币即期市场有效波动十分狭窄，且大行不断在6.69元附近提供美元流动性，机构倒量同时吸收不少美元头寸，寄望今日中间价低开时，市场价也顺势低开时将美元头寸获利了结，而今早中间价确实按照定价机制低开至逾五年半新低。
北京时间11:38，人民币兑美元 即期报6.6896元,上日收报6.6879元，夜盘终报6.6933元。今日人民币兑美元中间价 报6.695元，创2010年10月28日以来新低，上日中间价为6.6843元。人民币兑美元即期成交额 为138.07亿美元，上日半日为134.1亿美元。
路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.07%至94.27，脱离记录新低；SDR篮子指数微跌至95.4，BIS篮子指数微升至95.34。
全球汇市方面，日圆兑美元周二触及一周低点，此前日本执政联盟周末在参议院选举赢得压倒性胜利，令市场对当局进一步采取经济刺激政策的预期升温，包括可能进一步宽松货币政策。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.8465元, 上日尾盘为6.854元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.703元, 上一交易日尾盘报6.707元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6884；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）
(发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)