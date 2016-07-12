中国汇市：人民币早盘随中间价微跌，自营盘活用定价机制一度推高汇价

* 人民币早盘微跌，但继续守稳6.69元关口

* 中间价创出逾五年半新低

* 人民币一度反弹，因自营平仓隔夜美元头寸

* 客盘仍略偏购汇，短期料仍存一定贬值压力

路透上海7月12日 - 人民币兑美元即期 周二早盘较上日收盘价微跌，中间价创出逾五年半新低。交易员称，由于昨日市场价平稳而美元指数涨幅明显，不少自营机构利用中间价定价机制提前囤积隔夜美元头寸，今早开盘后平仓了结，导致早盘汇价一度快速上冲。

但他们也指出，由于市场容量有限，而且规则透明，如此操作不一定能获利；今早汇市成交依旧活跃，但未见明显大行维稳迹象；短期由于客盘仍略偏购汇，因此市场短期料仍存一定贬值压力，关注监管层是否会在6.7元关口支撑出手维稳。

“大家都预估到今天的中间价会低开，一开盘自营TP(获利了结)，大家都砸美元，所以就人民币就涨了，但客盘还是购汇多一点，但怎么走，还得看央妈吧。”一中资行交易员称。

昨日美元指数震荡上行，但人民币即期市场有效波动十分狭窄，且大行不断在6.69元附近提供美元流动性，机构倒量同时吸收不少美元头寸，寄望今日中间价低开时，市场价也顺势低开时将美元头寸获利了结，而今早中间价确实按照定价机制低开至逾五年半新低。

北京时间11:38，人民币兑美元 即期报6.6896元,上日收报6.6879元，夜盘终报6.6933元。今日人民币兑美元中间价 报6.695元，创2010年10月28日以来新低，上日中间价为6.6843元。人民币兑美元即期成交额 为138.07亿美元，上日半日为134.1亿美元。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.07%至94.27，脱离记录新低；SDR篮子指数微跌至95.4，BIS篮子指数微升至95.34。

全球汇市方面，日圆兑美元周二触及一周低点，此前日本执政联盟周末在参议院选举赢得压倒性胜利，令市场对当局进一步采取经济刺激政策的预期升温，包括可能进一步宽松货币政策。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.8465元, 上日尾盘为6.854元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.703元, 上一交易日尾盘报6.707元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6884；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。