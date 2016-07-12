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货币新闻 | 2016年 7月 12日 星期二 16:01 BJT

国际油市：原油期货价格上涨，因伊拉克原油暂停装运

一项初步装运计划显示，尽管装运已在隔夜恢复，但伊拉克计划减少8月南方港口的原油出口，从7月份计划的299万桶/日降至279万桶/日。

关于尼日利亚产油量的持续不确定性也给油市带来支撑。反政府武装称，他们袭击了艾克森美孚 的石油设施，不过艾克森美孚予以否认。

尽管如此，全球油市过剩局面似乎还远没有结束。

截至7月5日当周，对冲基金及其它资金管理公司减持了对油价的看涨押注。过去四周中，他们已将原油期货及期权净多头下调近四分之一。

实货市场亦疲弱，亚洲炼油厂正在削减原油加工量，因该地区成品油供应充裕导致炼油利润率降至五年低点，且经济增长放缓也打击燃料需求。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋/刘秀红；审校 张明钧/蔡美珍)

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