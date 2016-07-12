欧元债市：意大利公债收益率下滑，因政府有望达成协助银行业协议

“如果意大利银行业者有办法剥离他们的坏账，那么对于该国经济将是非常有利的，并进而使得政府公债利差进一步收窄。”瑞穗分析师Peter Chatwell说道。

根据Tradeweb数据，意大利10年期公债收益率 下滑2个基点至1.12%，周二开盘曾一度走高。

意大利和德国10年期公债的利差处在近三周来最低水平，自6月底触及的四个半月最宽水准收窄。

德国10年期公债收益率 上涨3个基点至一周高位，报负0.14%，因英国新首相人选确定，消除了部分市场不确定性。（完）

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