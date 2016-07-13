表格：台湾上市公司2016年现金股利发放日程表

中国经济：加快建立全民所有自然资源资产有偿使用制度--国务院
路透北京1月17日 - 中国国务院明确，将加快建立健全全民所有自然资源资产有偿使用制度，到2020年，中国基本建立产权明晰、权能丰富、规则完善、监管有效、权益落实的全民所有自然资源资产有偿使用制度，其中，国有土地资源的有偿使用范围将扩大到公共服务领域和国有农用地。
路透台北7月13日 - 台湾上市公司自7月下旬将密集发放现金股利。根据路透初步统计 ，今年发放最大额现金股利企业为台积电 ，其高达1,555.8亿台币的现金股利，将 于7月21日发放；此外当日也有富邦金 达204.7亿台币的现金股利发放。 交易人士表示，现金股利发放将对货币市场资金流动造成较大影响；金管会统计显示， 目前外资持有台股市值达逾三成，预料外资在领取现金股利之后，将陆续出现汇出需求。 以下为大型上市公司公布预订发放现金股利的相关细节（金额单位为亿台币)： 公司名称 现金股利发放金额 发放日期 ----------------------------------------------- 台积电 1,555.8 7/21 富邦金 204.7 7/21 *台湾大 152.44 7/21 台塑化 381.0 7/22 宝成 381.04 7/22 国泰金 251.3 7/25 台达电 129.9 7/29 台化 205.14 8/3 远传 122.19 8/5 台塑 229.17 8/10 *元大金 43.26 8/10 联发科 172.87 8/11 联电 69.07 8/11 南亚 261.72 8/17 中华电 425.51 8/26 *广达 146.78 8/26 查询各上市公司股利发放，请点选(here) 注:1.资料来源为台湾证券交易所及路透计算。 2.*表更新。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 中国国务院明确，将加快建立健全全民所有自然资源资产有偿使用制度，到2020年，中国基本建立产权明晰、权能丰富、规则完善、监管有效、权益落实的全民所有自然资源资产有偿使用制度，其中，国有土地资源的有偿使用范围将扩大到公共服务领域和国有农用地。
路透香港1月17日 - 中国广东省房地产商--时代地产 周二称，计划发行本金总额3.75亿美元三年期优先票据，息率6.25%。
路透台北1月17日 - 台湾自2014年年中起陆续松绑国际债券发行规定，令美元债券等外币债发行热度增温 。 根据柜台买卖中心计算，2017年以来台湾国际板债券除人民币债外的其他外币债发行总额共14.05亿美元 。 2016年台湾国际板债券除宝岛债外的其他外币债发行总额共462.33亿美元，另有1.76亿澳币、4.50亿南非 兰特。。 各档外币债次级交易代码请参阅 ，人民币债券发行一览请见 以下为路透整理的2015年以来在台湾发行的主要外币债券(不含人民币)一览表： 日期 发债主体 发债额 利率(IRR) 年期 2017年 *2017.01 凯基银行 2.00亿美元 *2017.01 National Bank of Abu 8.85亿美元 Dhabi P.J.S.C. *2017.01 法国兴业银行 3.20亿美元 0%(4.30%