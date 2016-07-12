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亚洲 | 2016年 7月 13日 星期三 07:30 BJT

重温稿-《中国新债预测》五年国债利率均值2.63%，需求稳定结果有望稍低于二级

* 招标品种: 财政部五年新发国债

* 招标金额: 330亿元人民币

* 招标时间: 周三(7月13日)10:35-11:35

* 受访人数: 7(银行、券商)

* 预测区间: 2.60%-2.67%

* 预测均值: 2.63%(按各家机构预测值平均)

路透上海7月12日 - 中国财政部周三将招标发行五年期固息国债。路透调查显示，近两日现券市场走势稍弱，不过新债发行市场上，配置需求未见减少。考虑到手续费因素，明日招标国债定位有望低于二级，利率预测均值落在2.63%附近。

北京一券商分析师认为，从近期主要期限国债招标情况来看，需求持续稳定，再考虑手续费因素，明日国债中标利率在2.62%-2.63%比较合理。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，五年期最新收益率报在2.6586%；二级市场上，剩余期限近五年的国债160007券最新成交 在2.66%-2.67%左右。

明日招标新债为财政部今年第15期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。

具体招标时间为7月13日10:35-11:35，7月14日开始计息，招标结束至7月14日进行分销，7月18日起上市交易。

标位限定方面，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为75个、15个和30个标位。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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