重温稿-《中国新债预测》五年国债利率均值2.63%，需求稳定结果有望稍低于二级

美国个股：通用汽车即将宣布10亿美元在美投资计划--消息
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors) 最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
* 招标品种: 财政部五年新发国债
* 招标金额: 330亿元人民币
* 招标时间: 周三(7月13日)10:35-11:35
* 受访人数: 7(银行、券商)
* 预测区间: 2.60%-2.67%
* 预测均值: 2.63%(按各家机构预测值平均)
路透上海7月12日 - 中国财政部周三将招标发行五年期固息国债。路透调查显示，近两日现券市场走势稍弱，不过新债发行市场上，配置需求未见减少。考虑到手续费因素，明日招标国债定位有望低于二级，利率预测均值落在2.63%附近。
北京一券商分析师认为，从近期主要期限国债招标情况来看，需求持续稳定，再考虑手续费因素，明日国债中标利率在2.62%-2.63%比较合理。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，五年期最新收益率报在2.6586%；二级市场上，剩余期限近五年的国债160007券最新成交 在2.66%-2.67%左右。
明日招标新债为财政部今年第15期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。
具体招标时间为7月13日10:35-11:35，7月14日开始计息，招标结束至7月14日进行分销，7月18日起上市交易。
标位限定方面，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为75个、15个和30个标位。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors) 最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
路透上海1月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘由跌转升，因美元指数小幅回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。短期汇价料持稳为主，静待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今天市场资金依旧相当充沛，但利 率未松动，大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0.38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，今天拆款需求略有增加，但需求还是不殷切，手中剩余资金虽然不易消化，但未削价竞争；主 要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外，还有数档国际版债 券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，大家操作上还是谨慎一点。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下