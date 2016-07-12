欧元/美元：近期跌破1.1098的关键支撑，使其面临下跌压力，有可能跌向下一道中期支撑1.0823至1.0912区域，接下来则是2015年12月所创下关键多年底部1.0521。目前日线须收在1.1187上方，才能舒缓短线下跌压力。
美元/日圆：多重迹象显示有可能出现重大的多头反转，不过目前最新一波上涨走势需要站回103.40之上，才能够化解下档的短线压力。如果无法收在103.40之上，将意味着这波涨势本质只是修正走势，之后将恢复当前下跌趋势。若收在103.40上方，可能开启加速上涨模式。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1106 1.1056 +0.45 +2.27 1.0860
美元/日圆 103.71 102.79 +0.90 -13.79 120.30
欧元/日圆 115.19 113.66 +1.35 -11.71 130.47
美元/瑞郎 0.9809 0.9824 -0.15 -2.09 1.0018
英镑/美元 1.3181 1.2993 +1.45 -10.56 1.4738
美元/加元 1.3037 1.3111 -0.56 -5.80 1.3839
美元/离岸人民币 6.6971 6.7050 -0.12 +1.97 6.5680
澳元/美元 0.7629 0.7529 +1.33 +4.87 0.7275
新西兰元/美元 0.7300 0.7218 +1.14 +6.96 0.6825
欧元/瑞郎 1.0895 1.0866 +0.27 +0.08 1.0886
欧元/英镑 0.8423 0.8517 -1.10 +14.33 0.7367
欧元/瑞典克朗 9.4544 9.4786 -0.26 +3.10 9.1705
美元/挪威克朗 8.4360 8.5052 -0.81 -4.57 8.8398
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 蔡美珍/张明钧; 审校 高琦)