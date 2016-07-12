更新版 1-英国金融市场：英镑反弹，特雷莎梅确定为下任首相提振信心

“英国领导层明朗化是提振投资人胃纳的另一个因素，”经纪商FXTM首席市场策略师Hussein Sayed表示。

“不过一大问题在于何时将启动第50条规定，以及投资人将如何对英国正式脱离欧盟做出回应。这意味着投资人不应该兴奋过头。”

本周主要经济事件为英国央行周四政策会议，许多分析师及投资人预期该行将降息以保护经济免受英国公投退欧的短线冲击。

英国10年期公债收益率 上升4个基点至0.80%之际，两年期公债收益率仅上升1个基点，受到官方利率将下调的预期心理打压。

英镑扩大涨幅，因英国央行总裁卡尼在召开政策会议前两天于国会委员会上表示，他希望尽可能明确传达将对家庭及企业提供信贷的讯息。

伦敦三菱东京日联银行汇市分析师Lee Hardman表示，“我们预期英国央行本周会议将降息0.25个百分点，并暗示8月会议可能再度放宽政策。

“英国经济表现疲软，加上英国央行宽松政策预期，应会让英镑在未来数月面临压力。”(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价