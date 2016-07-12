英国经济：债券低收益只表明市场对冲，不反映经济前景--央行总裁卡尼

路透伦敦7月12日 - 英国央行总裁卡尼表示，长期英国公债收益率处在低水平，所反映的并不是经济前景，而是当前环境下市场对安全的渴望。

“我们认为，市场中正在发生的情况，很大一个原因在于对冲下行风险，”卡尼在会议表示。

“我并不将此看作反映经济前景的核心信号，实际经济情况要好得多。”(完)