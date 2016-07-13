重温稿-台湾货币市场：短率持稳既有低位，关注明日两年期定存单标售结果

* 短率持稳既有低位 * 关注两年存单标售 * RP利率仍维持不变 记者 詹静宜 路透台北7月12日 - 台湾银行间隔夜拆款利率周二持稳既有低位。资金调度人士表示，自英国公投决议脱 欧以来，避险情绪增温带动银行间资金水位逐渐垫高，惟资金需求仍旧疲软，令短率持续盘旋低档，后续关注 两年期定存单标售结果。 他们指出，尽管今天央行再出手引导隔拆利率开在0.179%，稍高于上日开盘的0.178%，但货币市场交投利 率并未因此走扬，毕竟央行引导隔拆开盘利率幅度相当小，对市场影响逐渐淡化，料将回归市场机制，而目前 正值月初资金情势较显宽裕，短率暂难跳脱低档盘整格局。 〞老大(央行)就是小家子气，要调就一次到位啊。〞一位大型官股银行交易员说。 另位大型银行拆出方交易员则称，因应下周四台积电 将发放1,555.8亿台币的现金股息，预计下 周将被走钱，但一点都不担心，反而是钱太多，希望台积电一次提走上百亿台币，不然银行的超额准备会越垫 越高。 此外，市场关注周三央行将标售两年期定存单300亿台币，路透调查中值显示，反应央行连四度降息，两 年期定存单加权平均得标利率料将落在0.42%附近，较上月得标利率0.434%微幅走跌。 本地时间17:51 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.220 32.215 台湾加权股价指数<.TWII 8,841.46 8,786.47 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.180% 0.179% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.178-0.250% 0.178-0.220% --一周拆款利率区间 0.178-0.300% 0.178-0.310% --两周拆款利率区间 0.210-0.300% 0.178-0.310% **发票量偏少** 短票方面，大型票券交易员表示，周一处理完台风假后续调度后，周二短票交投恢复正常，因发票量持平 偏少，部分一个月自保短票利率略微走降至0.290%，但主交投仍维持在0.300%。 〞昨天没消化的钱都跑到今天来，钱更多。〞一位大型票券商交易员说。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率0.303%，区间为0.30-0.31%，成交量114.41亿台币 ；前日加权平均利率为0.302%，区间为0.28-0.33%，成交量98.56亿台币。 台湾央行周二发行2,372亿台币定存单，相较今日定期存单到期金额2,351.5亿台币，存单发行余额增20.5 亿。 本周到期央行定存单共1兆(万亿)344.5亿台币，余日分别为周三1,312.5亿、周四1,702.5亿及周五2,699 亿。 拆款中心资料 显示，周二超额准备为365亿台币，累计超额准备3,474亿台币、加计前期1%的超额准 备为5,753亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面，资调人士指出，今日投信端资金略显多缺不一，而银行端及寿险端等整体资金 情势仍偏宽松，RP资金调度依旧顺畅，利率也维持现有区间不变，后续关注台积电除息后资金流向变化。 〞央行每次调(隔拆)都不到1个基点，就像是测量心跳，一点点高高低低都算正常，不用过度解读。〞一 位大型票券商交易员说。 交易员认为，目前资金情势仍属宽裕，RP利率料续处低档整理，下周转趋关注台积电上千亿台币现金股息 发放对货币市场的影响。 今天证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率在0.27-0.30%，与银行承作的公债RP利率则主要成交0.28 -0.30%，大致持于上日。至于短天期及一个月天期公司债附买回利率则在0.34-0.36%，亦大致同于上日。 大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率大致同上日，区间主要在0.21-0.25%；短天期公司债附 买回利率主要成交在0.21-0.30%左右。(完) (审校 林高丽)