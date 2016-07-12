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市场报道 | 2016年 7月 12日 星期二 22:11 BJT

美国热股：美铝公布第二季获利和营收胜预期，盘初上扬逾3%

路透7月12日 - 美国铝业 周一公布的第二季获利和营收强于预期，部分受助于飞机和汽车零部件业务强劲。美铝预计，今年全球大型商用机交付持平至增长3%，明年将会“猛增”，录得双位数百分比增长。

美铝周一收报10.14美元，周二盘初上扬3.35%，报10.48美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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