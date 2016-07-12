版本:
中国
市场报道 | 2016年 7月 12日 星期二 22:04 BJT

美国热股：特斯拉因致命车祸公布时机遭受SEC调查，盘初小跌

路透7月12日 - 据华尔街日报(WSJ)周一引述消息人士报导，美国证券交易委员会(SEC)正在调查特斯拉汽车(Tesla) 是否拖延太久才披露5月发生的一宗致命车祸，该事故引发外界对其车辆中一个控制方向和刹车的系统安全性的质疑。

美国公路安全局已要求该公司在8月26日提供与自动驾驶汽车车祸相关的信息，并解释原因。

特斯拉周一收报224.78美元，周二盘初小跌0.58%，报223.48美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐