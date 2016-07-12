版本:
中国
市场报道 | 2016年 7月 12日 星期二 21:55 BJT

美国热股：希捷预计第四季营收高于华尔街预期，盘初大涨20%

路透7月12日 - 希捷 预计第四季营收将高于华尔街预估，受硬盘驱动需求强劲的扶助。

该公司还表示将在2017会计年度底之前裁撤6,500个岗位，相当于员工总数的14%。

希捷周一收报49.48美元，周二盘初大涨20.0%，报28.9美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐