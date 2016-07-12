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市场报道 | 2016年 7月 12日 星期二 21:52 BJT

美国热股：亚马逊“超级会员日”购物节周二开卖，但盘初小跌

路透7月12日 - 亚马逊 第二个“超级会员日”购物节周二开卖。这是该公司去年7月推出的一个年度促销活动，去年的销售额已超越了传统的“黑色星期五”。

与此同时，沃尔玛 也从周一起推出在线订单无最低购买额免运费促销活动，将持续五天。

亚马逊周一收报753.78美元，周二盘初小跌0.22%，报752.08美元。

沃尔玛周一收报74.06美元，周二盘初下跌0.54%，报73.66美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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