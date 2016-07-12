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亚洲 | 2016年 7月 12日 星期二 21:01 BJT

国际油市：新加坡船用燃料油码头升水来到两个月高点，现货贴水下滑

路透新加坡7月12日 - 新加坡380-cst燃料油码头升水周二涨至两个月高位，一船用燃料油交易商称，因船用燃料油需求坚挺，而供应却略有收紧。

尽管周二码头船用燃料油的买家数量少于卖家，但交易员称，燃料油BK380-B-SIN码头结算价格每吨约报243美元。

实货市场买兴也不太活跃，行业消息人士称，兴隆在普氏窗口向摩科瑞购买20,000吨380-cst燃料油。周一窗口成交的燃料油共计有100,000吨，7月平均每日交易量为55,000吨。

现货380-cst燃料油较新加坡报价FO380-SIN-DIF贴水下滑0.23美元至每吨1.23美元。指标180-cast燃料油FO180-SIN-DIF较新加坡报价贴水扩阔0.03美元，至每吨贴水0.35美元。

在衍生品市场，380-cst燃料油近月7月/8月跨月价差 下滑，重新变为较新加坡报价每吨贴水0.25美元，之前周一收盘较新加坡报价持平，为3月15日以来最高。

官方数据显示，印度6月燃料油需求较上年同期增长6.2%，共计1,565万吨。

印度燃料油销售占到60万吨，且较上年同期增长17.3%。

新加坡市场有一笔现货交易达成。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 郑茵 审校 王洋)

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