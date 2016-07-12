国际油市：新加坡船用燃料油码头升水来到两个月高点，现货贴水下滑

美国个股：通用汽车即将宣布10亿美元在美投资计划--消息
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors) 最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
路透新加坡7月12日 - 新加坡380-cst燃料油码头升水周二涨至两个月高位，一船用燃料油交易商称，因船用燃料油需求坚挺，而供应却略有收紧。
尽管周二码头船用燃料油的买家数量少于卖家，但交易员称，燃料油BK380-B-SIN码头结算价格每吨约报243美元。
实货市场买兴也不太活跃，行业消息人士称，兴隆在普氏窗口向摩科瑞购买20,000吨380-cst燃料油。周一窗口成交的燃料油共计有100,000吨，7月平均每日交易量为55,000吨。
现货380-cst燃料油较新加坡报价FO380-SIN-DIF贴水下滑0.23美元至每吨1.23美元。指标180-cast燃料油FO180-SIN-DIF较新加坡报价贴水扩阔0.03美元，至每吨贴水0.35美元。
在衍生品市场，380-cst燃料油近月7月/8月跨月价差 下滑，重新变为较新加坡报价每吨贴水0.25美元，之前周一收盘较新加坡报价持平，为3月15日以来最高。
官方数据显示，印度6月燃料油需求较上年同期增长6.2%，共计1,565万吨。
印度燃料油销售占到60万吨，且较上年同期增长17.3%。
新加坡市场有一笔现货交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 郑茵 审校 王洋)
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路透上海1月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘由跌转升，因美元指数小幅回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。短期汇价料持稳为主，静待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今天市场资金依旧相当充沛，但利 率未松动，大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0.38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，今天拆款需求略有增加，但需求还是不殷切，手中剩余资金虽然不易消化，但未削价竞争；主 要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外，还有数档国际版债 券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，大家操作上还是谨慎一点。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下