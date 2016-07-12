国际油市：石脑油裂解价差触及一个月低点，市况将持续低迷

美国个股：通用汽车即将宣布10亿美元在美投资计划--消息
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors) 最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
路透新加坡7月12日 - 亚洲石脑油裂解价差周二连续第五日下跌，来到将近一个月低点每吨42.63美元，受供给过剩拖累。
亚洲最大的石脑油进口商台塑石化入市求购8月下半月船货，但尚不清楚本周的求购数量。下个月其有一座裂解装置进行维护。
另外交易员表示，台塑也在用较为廉价的液化石油气(LPG)替代一部分石脑油。
与此同时韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)以成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水约5美元的价格，购买了约50,000吨8月下半月到岸丽水(Yeosu)的石脑油。
这是韩国买家自5月13日以来支付的最宽贴水。
交易员预计，韩国的现货需求将偏弱。
“市场低迷将持续一段时间，”一位交易员说。
中石油以每桶49.70美元的价格从联合石化购入一艘船期为7月27-31日的汽油船货，是今日唯一的轻质燃料市场现货交易。
由于产量过剩，汽油的供给很充足。
6月印度国内汽油销售较前月大幅下跌11%或23万吨，至185万吨，为今年2月来最低销售月份。
日本出光兴产周二表示，预计下周初重启在日本北海道炼厂的常压蒸馏单元(CDU)，日加工能力为16万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 郑茵)
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路透上海1月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘由跌转升，因美元指数小幅回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。短期汇价料持稳为主，静待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今天市场资金依旧相当充沛，但利 率未松动，大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0.38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，今天拆款需求略有增加，但需求还是不殷切，手中剩余资金虽然不易消化，但未削价竞争；主 要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外，还有数档国际版债 券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，大家操作上还是谨慎一点。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下