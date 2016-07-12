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亚洲 | 2016年 7月 12日 星期二 20:59 BJT

国际油市：石脑油裂解价差触及一个月低点，市况将持续低迷

路透新加坡7月12日 - 亚洲石脑油裂解价差周二连续第五日下跌，来到将近一个月低点每吨42.63美元，受供给过剩拖累。

亚洲最大的石脑油进口商台塑石化入市求购8月下半月船货，但尚不清楚本周的求购数量。下个月其有一座裂解装置进行维护。

另外交易员表示，台塑也在用较为廉价的液化石油气(LPG)替代一部分石脑油。

与此同时韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)以成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水约5美元的价格，购买了约50,000吨8月下半月到岸丽水(Yeosu)的石脑油。

这是韩国买家自5月13日以来支付的最宽贴水。

交易员预计，韩国的现货需求将偏弱。

“市场低迷将持续一段时间，”一位交易员说。

中石油以每桶49.70美元的价格从联合石化购入一艘船期为7月27-31日的汽油船货，是今日唯一的轻质燃料市场现货交易。

由于产量过剩，汽油的供给很充足。

6月印度国内汽油销售较前月大幅下跌11%或23万吨，至185万吨，为今年2月来最低销售月份。

日本出光兴产周二表示，预计下周初重启在日本北海道炼厂的常压蒸馏单元(CDU)，日加工能力为16万桶。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 郑茵)

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