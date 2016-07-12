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货币新闻 | 2016年 7月 13日 星期三 00:11 BJT

USDA月报：7月12日美国农作物主要信息

路透7月12日 - 美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国
农作物主要信息如下:
    
    大豆类(除非特别指明,以百万蒲式耳计)      

                      2014/15    2015/16     2016/17  预估      
                       实际值     预估       6月  　　7月
大豆
  种植(百万英亩)        83.3    82.7     82.2     83.7
  收割(百万英亩)        82.6    81.8     81.4     83.0
  单产(蒲式耳/英亩)     47.5    48.0     46.7     46.7
  产量                 3,927   3,929    3,800    3,880
  压榨                 1,873   1,890    1,915    1,925
  出口                 1,843   1,795    1,900    1,920
  年末库存               191     350      260      290 

豆油(百万磅)
  产量                 21,399  22,020   22,120   22,235
  出口                  2,014   2,300    2,400    2,400
  年末库存              1,855   2,275    2,045    1,910 

豆粕(豆粉)(千短吨)
  产量                 45,062  44,615   45,475   45,675
  出口                 13,150  11,700   12,000   12,200
  年末库存                260     300      300      300
    
小麦(除非特别指明,以百万蒲式耳计)
                      2014/15    2015/16     2016/17  预估      
                       实际值     预估       6月  　　7月
  种植(百万英亩)        56.8    54.6     49.6     50.8
  收割(百万英亩)        46.4    47.1     42.8     44.1
  单产(蒲式耳/英亩)     43.7    43.6     48.6     51.3
  产量                 2,026   2,052    2,077    2,261
  出口                   854     777      900      925
  年末库存               752     981    1,050    1,105


玉米(除非特别指明,以百万蒲式耳计)
                      2014/15    2015/16     2016/17  预估      
                       实际值     预估       6月  　　7月
  种植(百万英亩)        90.6    88.0     93.6     94.1
  收割(百万英亩)        83.1    80.7     85.9     86.6
  单产(蒲式耳/英亩)    171.0   168.4    168.0    168.0
  产量                14,216  13,601   14,430   14,540
  出口                 1,864   1,900    1,950    2,050
  年末库存             1,731   1,701    2,008    2,081(完)
      
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>


 (编译 刘静；审校 李军)

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