USDA月报：7月12日美国农作物主要信息

达沃斯论坛：全球CEO对短期前景信心改善，但较长期前景笼罩政治阴云
即便分析师认为英国今年物价上涨将导致成本增加，进而对预算构成压力， 但普华永道称，41%的英国企业对近期的营收增长充满信心。
路透7月12日 - 美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国 农作物主要信息如下: 大豆类(除非特别指明,以百万蒲式耳计) 2014/15 2015/16 2016/17 预估 实际值 预估 6月 7月 大豆 种植(百万英亩) 83.3 82.7 82.2 83.7 收割(百万英亩) 82.6 81.8 81.4 83.0 单产(蒲式耳/英亩) 47.5 48.0 46.7 46.7 产量 3,927 3,929 3,800 3,880 压榨 1,873 1,890 1,915 1,925 出口 1,843 1,795 1,900 1,920 年末库存 191 350 260 290 豆油(百万磅) 产量 21,399 22,020 22,120 22,235 出口 2,014 2,300 2,400 2,400 年末库存 1,855 2,275 2,045 1,910 豆粕(豆粉)(千短吨) 产量 45,062 44,615 45,475 45,675 出口 13,150 11,700 12,000 12,200 年末库存 260 300 300 300 小麦(除非特别指明,以百万蒲式耳计) 2014/15 2015/16 2016/17 预估 实际值 预估 6月 7月 种植(百万英亩) 56.8 54.6 49.6 50.8 收割(百万英亩) 46.4 47.1 42.8 44.1 单产(蒲式耳/英亩) 43.7 43.6 48.6 51.3 产量 2,026 2,052 2,077 2,261 出口 854 777 900 925 年末库存 752 981 1,050 1,105 玉米(除非特别指明,以百万蒲式耳计) 2014/15 2015/16 2016/17 预估 实际值 预估 6月 7月 种植(百万英亩) 90.6 88.0 93.6 94.1 收割(百万英亩) 83.1 80.7 85.9 86.6 单产(蒲式耳/英亩) 171.0 168.4 168.0 168.0 产量 14,216 13,601 14,430 14,540 出口 1,864 1,900 1,950 2,050 年末库存 1,731 1,701 2,008 2,081(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
即便分析师认为英国今年物价上涨将导致成本增加，进而对预算构成压力， 但普华永道称，41%的英国企业对近期的营收增长充满信心。
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors) 最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
路透上海1月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘由跌转升，因美元指数小幅回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。短期汇价料持稳为主，静待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。