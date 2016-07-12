USDA月报：7月12日美国棉花主要信息

美国个股：通用汽车即将宣布10亿美元在美投资计划--消息

路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors) 最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。