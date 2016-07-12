欧元债市：意大利公债跑赢区内其它公债，有望与欧盟达成银行业保护协议

中国债市动态：现券和期货均走弱，节前资金趋紧打压情绪
路透北京1月17日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先升后震荡，国债期货亦明显走低。交易员表示，春节前资金面逐步趋紧，加之同业存单纳入同业负债的传闻，均打击市场情绪，预计短期现券仍将维持弱势。
* 意大利政府目标在下月初前批准一项法令，为银行出售坏账提供政府担保
* 意大利总理伦齐称和欧盟接近达成保护银行的协议
* 意大利/德债公债利差为三周来最窄
路透伦敦7月12日 - 意大利公债和可比德债利差周二收窄至三周来最窄水准，因意大利和欧盟官员接近就保护该国受困银行达成协议。
一位知情人士周一表示，意大利政府目标在8月初之前批准一项法令，为本国银行出售坏账提供政府担保。目前，在政府担保机制下出售的第一批银行坏账组合已准备就绪。
意大利总理伦齐称，在欧盟规定范畴内与欧盟达成保护该国银行的协议是“绝对可能的”。欧盟规例只容许政府在特殊情况下利用公共资金救助银行。
“如果能找到降低意大利银行坏账的方法，这将对经济非常有利，并进而导致意大利公债利差可进一步收窄，”Mizuho策略师Peter Chatwell说。
10年期意大利/德国公债利差收窄至约126个基点，为近三周来最低水平，从6月底触及的四个半月最宽水准收窄。
意大利公债价格在今日大部份时间下滑，10年期意大利公债收益率尾盘上涨1个基点，至1.16%，但意大利公债表现仍好于其他欧元区公债，后者上涨2-7个基点。
欧盟执委会上周称，过去两年间，西班牙和葡萄牙降低预算赤字的努力不足，将启动正式纪律程序对两国加以制裁，但欧盟迄今未采取行动。
意大利公债收益率下滑扶助西班牙公债 收益率小幅下跌，使10年期西班牙/德国公债收益率利差收窄至约127个基点，为逾三个月最窄水准。
德国10年期公债收益率 上涨7个基点，至负0.09%的一周高位，因特雷莎梅周三将出任英国首相，消除了一个影响市场的不确定因素。(完)
路透北京1月17日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先升后震荡，国债期货亦明显走低。交易员表示，春节前资金面逐步趋紧，加之同业存单纳入同业负债的传闻，均打击市场情绪，预计短期现券仍将维持弱势。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 12,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/18 7 2.25% 100 2017/1/18 14 2.40% 100 2017/1/18 2
0223 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,185.4 1,182.1 日圆/韩元 10.3811/00 10.3517 韩国公债期货 * 109.62 109.61 韩国综合股价指数 2,075.15 2,064.17 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调