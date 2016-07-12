欧元债市：意大利公债跑赢区内其它公债，有望与欧盟达成银行业保护协议

* 意大利政府目标在下月初前批准一项法令，为银行出售坏账提供政府担保

* 意大利总理伦齐称和欧盟接近达成保护银行的协议

* 意大利/德债公债利差为三周来最窄

路透伦敦7月12日 - 意大利公债和可比德债利差周二收窄至三周来最窄水准，因意大利和欧盟官员接近就保护该国受困银行达成协议。

一位知情人士周一表示，意大利政府目标在8月初之前批准一项法令，为本国银行出售坏账提供政府担保。目前，在政府担保机制下出售的第一批银行坏账组合已准备就绪。

意大利总理伦齐称，在欧盟规定范畴内与欧盟达成保护该国银行的协议是“绝对可能的”。欧盟规例只容许政府在特殊情况下利用公共资金救助银行。

“如果能找到降低意大利银行坏账的方法，这将对经济非常有利，并进而导致意大利公债利差可进一步收窄，”Mizuho策略师Peter Chatwell说。

10年期意大利/德国公债利差收窄至约126个基点，为近三周来最低水平，从6月底触及的四个半月最宽水准收窄。

意大利公债价格在今日大部份时间下滑，10年期意大利公债收益率尾盘上涨1个基点，至1.16%，但意大利公债表现仍好于其他欧元区公债，后者上涨2-7个基点。

欧盟执委会上周称，过去两年间，西班牙和葡萄牙降低预算赤字的努力不足，将启动正式纪律程序对两国加以制裁，但欧盟迄今未采取行动。

意大利公债收益率下滑扶助西班牙公债 收益率小幅下跌，使10年期西班牙/德国公债收益率利差收窄至约127个基点，为逾三个月最窄水准。