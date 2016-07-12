版本:
中国
市场报道 | 2016年 7月 13日 星期三 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因USDA玉米库存预估低于市场预期

路透芝加哥7月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收高，此前美国农业部公布的美国旧作和新作玉米结转库存预估低于分析师预期。

美国农业部(USDA)月度供需报告将2015/16年玉米结转库存预估从6月的17.08亿蒲式耳下调至17.01亿蒲式耳，分析师原本预计USDA会上调预估值。

USDA将2016/17年玉米结转库存预估从6月的20.08亿蒲式耳上调至20.81亿蒲式耳，但低于市场预估均值22.05亿。

USDA也将巴西2015/16年玉米产量预估从6月的7,750万吨下调至7,000万吨，市场预估均值为7,390万吨。

美国天气对作物生长的影响有好有坏。天气预报显示，美国玉米种植带本周降雨，可能缓解本月稍后酷热天气对作物生长带来的压力。

7月玉米期货合约有58口合约交割，该合约在周四到期。

9月玉米合约 上涨4美分，报3.52-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为357,514口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐