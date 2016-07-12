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市场报道 | 2016年 7月 13日 星期三 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦收涨，因低吸买盘和USDA下调全球小麦库存预估

路透芝加哥7月12日 - 加哥期货交易所(CBOT)小麦期货 周二收涨，交易商表示，因上周小麦触及数年低位后有低吸买盘，且基金回补空头。

商品基金持有大量CBOT小麦净空头头寸，使市场容易受一轮回补空头带动。

CBOT-9月小麦 收涨8美分，报每蒲式耳4.38-1/2美元。

美国农业部(USDA)月度供需报告将美国2016年小麦总产量上调至22.61亿蒲式耳，靠向市场预估区间的高端。

反映全球在牲畜饲料中小麦使用量上升，USDA将全球2016/17年小麦结转库存预估从6月时的2.578亿吨下调至2.537亿吨，且低于市场预估区间的最低端。

不过，如果全球2016/17销售年度小麦结转库存预估得以实现，将仍是纪录来最高水准。

CBOT称，有14口CBOT-7月小麦合约交割。

CBOT-9月软红冬麦 收涨8美分，报每蒲式耳4.38-1/2美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为118,807口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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