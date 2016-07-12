国际油市：API公布上周美国原油库存增加220万桶，预期为减少300万桶

达沃斯论坛：全球CEO对短期前景信心改善，但较长期前景笼罩政治阴云
即便分析师认为英国今年物价上涨将导致成本增加，进而对预算构成压力， 但普华永道称，41%的英国企业对近期的营收增长充满信心。
路透纽约7月12日 - 美国石油协会(API)周二称，截至7月8日该周，原油和成品油库存增加。
API公布，上周美国原油库存增加220万桶，至5.231亿桶，路透调查的分析师预计为减少300万桶。库欣原油库存减少16.6万桶。
数据公布后，原油价格在盘后交易中削减涨幅。
API数据显示，上周炼厂日炼油量增加20.6万桶。
API还公布，上周汽油库存增加150万桶，分析师预计为减少43.2万桶。馏分油库存增加260万桶，市场预期为增加25.6万桶。
上周美国原油日进口量增加110万桶，至831万桶。(完)
即便分析师认为英国今年物价上涨将导致成本增加，进而对预算构成压力， 但普华永道称，41%的英国企业对近期的营收增长充满信心。
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors) 最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
路透上海1月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘由跌转升，因美元指数小幅回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。短期汇价料持稳为主，静待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。