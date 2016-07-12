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货币新闻 | 2016年 7月 13日 星期三 04:41 BJT

国际油市：API公布上周美国原油库存增加220万桶，预期为减少300万桶

路透纽约7月12日 - 美国石油协会(API)周二称，截至7月8日该周，原油和成品油库存增加。

API公布，上周美国原油库存增加220万桶，至5.231亿桶，路透调查的分析师预计为减少300万桶。库欣原油库存减少16.6万桶。

数据公布后，原油价格在盘后交易中削减涨幅。

API数据显示，上周炼厂日炼油量增加20.6万桶。

API还公布，上周汽油库存增加150万桶，分析师预计为减少43.2万桶。馏分油库存增加260万桶，市场预期为增加25.6万桶。

上周美国原油日进口量增加110万桶，至831万桶。(完)

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