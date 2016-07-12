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市场报道 | 2016年 7月 13日 星期三 04:59 BJT

加拿大股市：触及去年8月来最高收盘水准，能源股跟随油价上涨

路透多伦多7月12日 - 加拿大主要股指周二触及近一年来最高收盘水准，油气股跟随油价的涨势，且银行股和工业股上扬，因风险厌恶情绪减弱。

能源股跳涨3.2%，金融股升1.2%，金矿股下跌，对股指来最大的压力。

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收涨115.79点，或0.81%，报14,477.67点，此为去年8月5日来最高收盘水准。

路透调查显示，分析师预计加拿大主要股指在年底前仅小幅上涨。

材料股下滑2.5%，它是10大类股中唯一下跌的板块。(完) 　　

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