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亚洲 | 2016年 7月 13日 星期三 05:18 BJT

韩国数据：韩国6月进口价格连跌第三个月，降速为逾两年来最慢

路透首尔7月13日 - 韩国央行周三发布的数据显示，韩国6月进口价
格连续第三个月下跌，以逾两年来最慢速度下降。

    韩国央行数据显示，6月以韩元计价的进口价格较去年同期下跌4.9%
，下跌速度比5月缓慢，5月同比下跌5.1%，这降幅年率是2014年3月来最
低。
    
    6月进口价格数据支持韩国央行预期今年稍后通胀将逐步上升的观点
。
    
    6月原材料进口价格同比骤降18.6%，是导致进口价格下跌速度比5月
缓慢的主要原因。5月原材料进口价格降幅年率为20.7%。
    
    6月进口价格较上月上升0.7%，上月按月升幅为3.5%。
    
    6月以韩元计价的出口价格较去年同期下跌4.9%，5月修正后为下跌4.
0%。
    
    以下为韩国进出口物价数据细目(以韩元计，变动为百分比)：

                    6月     *5月    4月　  3月　  2月
进口物价
    较上年同期(%)  -4.9     -5.1    -7.1    -7.6    -7.4
    较上月(%)      +0.7     +3.5    -1.8    +0.1    +1.6
出口物价
    较上年同期(%)  -4.9     -4.0    -5.2    -4.2    -2.1
    较上月(%)      +0.2     +2.4    -2.9    -1.2    +0.8

注：*为修正后数据。(完)
    
    
 (编译 利棣儿；审校 李军)

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