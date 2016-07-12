韩国数据：韩国6月进口价格连跌第三个月，降速为逾两年来最慢

美国个股：通用汽车即将宣布10亿美元在美投资计划--消息
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors) 最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
路透首尔7月13日 - 韩国央行周三发布的数据显示，韩国6月进口价 格连续第三个月下跌，以逾两年来最慢速度下降。 韩国央行数据显示，6月以韩元计价的进口价格较去年同期下跌4.9% ，下跌速度比5月缓慢，5月同比下跌5.1%，这降幅年率是2014年3月来最 低。 6月进口价格数据支持韩国央行预期今年稍后通胀将逐步上升的观点 。 6月原材料进口价格同比骤降18.6%，是导致进口价格下跌速度比5月 缓慢的主要原因。5月原材料进口价格降幅年率为20.7%。 6月进口价格较上月上升0.7%，上月按月升幅为3.5%。 6月以韩元计价的出口价格较去年同期下跌4.9%，5月修正后为下跌4. 0%。 以下为韩国进出口物价数据细目(以韩元计，变动为百分比)： 6月 *5月 4月 3月 2月 进口物价 较上年同期(%) -4.9 -5.1 -7.1 -7.6 -7.4 较上月(%) +0.7 +3.5 -1.8 +0.1 +1.6 出口物价 较上年同期(%) -4.9 -4.0 -5.2 -4.2 -2.1 较上月(%) +0.2 +2.4 -2.9 -1.2 +0.8 注：*为修正后数据。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors) 最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
路透上海1月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘由跌转升，因美元指数小幅回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。短期汇价料持稳为主，静待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今天市场资金依旧相当充沛，但利 率未松动，大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0.38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，今天拆款需求略有增加，但需求还是不殷切，手中剩余资金虽然不易消化，但未削价竞争；主 要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外，还有数档国际版债 券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，大家操作上还是谨慎一点。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下