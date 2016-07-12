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亚洲 | 2016年 7月 13日 星期三 06:19 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月12日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          81.74    +0.28    +0.34   2995070
    京东                22.21    +0.45    +2.07  12984820
    新浪              54.24    +0.65    +1.21    817825
    搜狐              40.00    +0.53    +1.34    266796
    网易             197.33    +0.71    +0.36   1753258
    百度             164.98    -2.05    -1.23   3556854
    
    台湾
    台湾积体电路       26.97    -0.23    -0.85   2097521
    联电                2.01    +0.01    -3.83    641405
    日月光              5.56    +0.03    +0.54    154356
    矽品精密           7.45    -0.01    -0.13    180152
    和信超媒体         2.45    -0.01    -0.41     63665
    友达                3.41    -0.05    -1.45    229010
    中华电信           38.23    +0.52    +1.38     86967
    台湾国际航电      44.71    +0.97    +2.22   1251741
    
    香港
    中国移动           58.57    +1.09    +1.90    198940
    中国联通           10.30    +0.14    +1.38     60411
    中国电信           47.04    +0.35    +0.75      7195
    中芯国际            4.16    +0.05    +1.22      7928
    电讯盈科         7.20    +0.19    +2.71      6632
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 李婷仪 审校 白云)

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