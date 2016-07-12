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亚洲 | 2016年 7月 13日 星期三 06:40 BJT

****日韩经济指标预测--7月13日-7月20日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值      前值
    
    7月11日当周
    
    7月13日(三)
    0300 韩国L货供额(较上年同期)                   5月         --       +7.6%
    0430 日本工业生产修正值                        5月         --       -2.3%
             产能利用率指数(较前月)                            --       -1.0%
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                  前周        --   买超4,282
         外资投资日本股票(亿日圆)                              --   买超1,139
    
    7月14日(四)
     --  韩国央行利率决定                          7月         --       1.25%
    
    7月15日(五)
    0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数     7月         --        38.2
    0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数     7月         --        36.0
     --  韩国贸易收支(亿美元)                 6月修正值        --     顺差116
             出口                                              --       -2.7%
             进口                                              --       -8.0%

    7月18日当周
    
    7月18日(一)
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)           6月         --        持平
                                (较上年同期)                   --       -3.1%
    
    7月19日(二)
    暂无重要数据公布。
    
    7月20日(三)
    2300 日本路透短观制造业景气判断指数            7月         --         正3 (完)
    
             
    ***提取相关资料，请点选下列代码连结

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