日韩经济指标预测--7月13日-7月20日****

美国个股：通用汽车即将宣布10亿美元在美投资计划--消息
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors) 最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月11日当周 7月13日(三) 0300 韩国L货供额(较上年同期) 5月 -- +7.6% 0430 日本工业生产修正值 5月 -- -2.3% 产能利用率指数(较前月) -- -1.0% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超4,282 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,139 7月14日(四) -- 韩国央行利率决定 7月 -- 1.25% 7月15日(五) 0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 7月 -- 38.2 0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 7月 -- 36.0 -- 韩国贸易收支(亿美元) 6月修正值 -- 顺差116 出口 -- -2.7% 进口 -- -8.0% 7月18日当周 7月18日(一) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -- 持平 (较上年同期) -- -3.1% 7月19日(二) 暂无重要数据公布。 7月20日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 7月 -- 正3 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors) 最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
路透上海1月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘由跌转升，因美元指数小幅回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。短期汇价料持稳为主，静待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今天市场资金依旧相当充沛，但利 率未松动，大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0.38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，今天拆款需求略有增加，但需求还是不殷切，手中剩余资金虽然不易消化，但未削价竞争；主 要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外，还有数档国际版债 券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，大家操作上还是谨慎一点。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下