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市场报道 | 2016年 7月 13日 星期三 06:30 BJT

《美国重要政经日程》--7月13日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1100 - 美国农业部公布一周全球稻米价格

1230 - 劳工部公布6月进出口物价

1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周汽油库存和产出数据

-- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运量

1700 - 财政部销售30年期公债

1800 - 财政部公布6月预算报告

1800 - 美国联邦储备理事会(美联储，FED)公布褐皮书。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 李婷仪)

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