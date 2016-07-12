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市场报道 | 2016年 7月 13日 星期三 06:40 BJT

巴西央行：宣布调整货币政策会议日程安排

路透圣保罗7月12日 - 巴西央行宣布调整货币政策会议日程安排。

该央行称，利率决定将在第二天会议时的本地时间下午6点(2100 GMT)之后宣布。而第二天会议的开始时间将是本地时间下午2:30(1730 GMT)。

央行货币政策会议每隔45天召开一次，时间为周二和周三。会议记录将在该次会议之后的周二发布。(完) (编译 侯雪苹；审校 李婷仪)

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