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市场报道 | 2016年 7月 13日 星期三 06:35 BJT

全球贵金属：7月12日SPDR黄金持仓减少1.63%，或16.04吨

路透7月12日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量减少1.63%至965.22吨，周一为981.26吨。

以盎司计，黄金持仓量 从31,548,361.81盎司下滑至31,032,808.1盎司。(完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)

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