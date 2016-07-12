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亚洲 | 2016年 7月 13日 星期三 07:48 BJT

《汇市简讯》澳元/美元遭遇轻微获利了结，关注中国贸易数据

2337 GMT

* 亚洲市场盘初澳元/美元继隔夜劲升后出现轻微获利了结

* 避险投资大规模解除以及大宗商品猛涨带来支撑

* 铁矿石价格飙升逾6%；铜价涨2.5%；纽约商交所原油涨幅超过4.5%

* 澳元/日圆以3.0%的涨幅领涨，应会影响今日澳元/美元走势

* 市场焦点转向中国，中国今日将公布贸易数据，周五将公布GDP数据

* 中国6月份出口料较上年同期下降4.1%，进口料较上年同期下降5%

(完) (编译 孙国玉；审校 白云)

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